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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Зира
 
Позже
Маккаби Тель-Авив
Прогнозы 174
Зира 39.7% (69)
X 6.3% (11)
Маккаби Тель-Авив 54% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зира
Ничья
Маккаби Тель-Авив
5.70
3.60
1.94
Все Коэффициенты
Новости
1
Дженетов
Мехти
8
Мурадов
Илкин
44
Хантакиас
Димитриос
32
Алиев
Гисмат
11
Ахмедзаде
Рустам
91
Диниев
Джошгун
26
Анджелкович
Неманья
21
Гаджиев
Гаджиага
10
Садыхов
Рагим
14
Кейта
Амиду
1
Даниэл
Перец
28
Жералдеш
Андре
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
27
Давидзаде
Офир
16
Каничовски
Габи
23
Голаса
Эйял
14
Ван
Оверем
Йорис
17
Кювас
Брандлей
99
Йованович
Джордже
18
Parfait
Guiagon
Зира
4-5-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Результаты последних матчей

Зира
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1 Карабах - Зира 0:0
Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1 Сабах Баку - Зира 3:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зира - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 174
    Зира 39.7% (69)
    X 6.3% (11)
    Маккаби Тель-Авив 54% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зира
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    5.70
    3.60
    1.94
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зира - Маккаби Тель-Авив онлайн

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    Прогнозы на матч Зира - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Зира
    39.9% (69)
    Ничья
    6.4% (11)
    Маккаби Тель-Авив
    53.8% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.7% (83)
    Меньше
    50.3% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    53.29% (89)
    Нет
    46.71% (78)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    24.9% (43)
    2:1 Зира
    20.2% (35)
    2:0 Зира
    17.9% (31)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    17.3% (30)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    6.9% (12)
    1:1 Ничья
    4.6% (8)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    1.2% (2)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
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    Зира
    Маккаби Тель-Авив
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