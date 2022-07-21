Стадион: Далга Арена
Позже
32
Алиев
Гисмат
14
Кейта
Амиду
21
Йейни
Ширан
23
Голаса
Эйял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Алиев ГисматЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта АмидуНападающий
-
41 Назиров АнарВратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rashad Sadyqov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Йицхак ОрВратарь
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
35 Ревиво РойЗащитник
-
32 Тургеман ДорПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
77 Хозец МатанНападающий
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
11 Альмог ЭйлонНападающий
-
37 Oscar Gloch
-
-
Главный тренер: Ивич Владимир
Результаты последних матчей
Зира
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1 Карабах - Зира 0:0
Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1 Сабах Баку - Зира 3:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зира - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Зира
39.9% (69)
Ничья
6.4% (11)
Маккаби Тель-Авив
53.8% (93)
Тотал 2.5
Больше
49.7% (83)
Меньше
50.3% (84)
Обе команды забьют
Да
53.29% (89)
Нет
46.71% (78)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
24.9% (43)
2:1 Зира
20.2% (35)
2:0 Зира
17.9% (31)
0:1 Маккаби Тель-Авив
17.3% (30)
0:2 Маккаби Тель-Авив
6.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (8)
1:3 Маккаби Тель-Авив
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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