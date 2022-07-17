Стадион: Далга Арена
Позже
Результаты последних матчей
Зира
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1 Карабах - Зира 0:0
Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1 Сабах Баку - Зира 3:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Зира - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Зира
61.7% (58)
Ничья
4.3% (4)
Маккаби Тель-Авив
34% (32)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (56)
Меньше
40.43% (38)
Обе команды забьют
Да
61.7% (58)
Нет
38.3% (36)
Популярный счёт
2:1 Зира
36.2% (34)
2:0 Зира
24.5% (23)
1:2 Маккаби Тель-Авив
20.2% (19)
0:1 Маккаби Тель-Авив
8.5% (8)
0:2 Маккаби Тель-Авив
3.2% (3)
1:1 Ничья
3.2% (3)
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