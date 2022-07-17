  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Зира
 
Позже
Маккаби Тель-Авив
Прогнозы 94
Зира 61.7% (58)
X 4.3% (4)
Маккаби Тель-Авив 34% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зира
Ничья
Маккаби Тель-Авив
4.20
3.45
2.00
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Зира
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карабах - Зира 1:1 Зира - Шамахы 0:0 Нефтчи - Зира 0:1 Карабах - Зира 0:0
Зира - Габала 0:3 Сумгаит - Зира 0:1 Зира - Сабаил 2:1 Сабах Баку - Зира 3:1 Нефтчи - Зира 1:1 Зира - Карабах 0:3 Габала - Зира 0:0 Зира - Сумгаит 1:0 Сабаил - Зира 0:1 Зира - Сабах Баку 2:0 Шамахы - Зира 0:1 Карабах - Зира 2:0 Зира - Габала 1:2 Сумгаит - Зира 0:3 Зира - Сабаил 3:1 Сабах Баку - Зира 3:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зира - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 94
    Зира 61.7% (58)
    X 4.3% (4)
    Маккаби Тель-Авив 34% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зира
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    4.20
    3.45
    2.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зира - Маккаби Тель-Авив онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Зира - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Зира
    61.7% (58)
    Ничья
    4.3% (4)
    Маккаби Тель-Авив
    34% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (56)
    Меньше
    40.43% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (58)
    Нет
    38.3% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Зира
    36.2% (34)
    2:0 Зира
    24.5% (23)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    20.2% (19)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    8.5% (8)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    3.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зира
    Маккаби Тель-Авив
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     