Стадион: Башакшехир Фатих Терим
1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолGil Itzhak
50' Желтая карточкаХартерц Флориан
52' Желтая карточкаДуарте Леонардо
68' Желтая карточкаГалабов Пламен
71' Желтая карточкаRaz Shlomo
80' Желтая карточкаКонстантини Шай-Хаим
1:1
81' ГолШиш Патрик
83' Желтая карточкаТаканг Борис
90' Вторая желтая карточкаГалабов Пламен
90' Желтая карточкаКривелли Энцо
90'+6
Ход матча
2'
0:1
50'
52'
68'
71'
81'
1:1
83'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
8 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
15
Авраам
Авив
72
Карзев
Эден
22
Ротман
Лиран
18
Gil
Itzhak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ротман ЛиранПолузащитник
-
18 Gil ItzhakНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Yuval Sade
-
-
26 Karem Jaber
-
13 Raz Karmi
-
-
Главный тренер: Benyamin Lamm
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|1
|1
|Шуиар Мунир
|0
|0
Маккаби Нетания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gil Itzhak
|1
|1
|Твумаси Патрик
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
Маккаби Нетания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галабов Пламен
|1
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Константини Шай-Хаим
|1
|0
|Raz Shlomo
|1
|0
|Таканг Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Маккаби Нетания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 3:0
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Бней-Сахнин - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Кирьят-Шмона 3:1 Ашдод - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Катамон 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 1:1 Маккаби Нетания
Исход игры
Истанбул Башакшехир
91.8% (101)
Ничья
6.4% (7)
Маккаби Нетания
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.38% (34)
Меньше
67.62% (71)
Обе команды забьют
Да
36.19% (38)
Нет
63.81% (67)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
38.2% (42)
2:1 Истанбул Башакшехир
24.5% (27)
1:0 Истанбул Башакшехир
20% (22)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Истанбул Башакшехир
2.7% (3)
3:0 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
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