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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Маккаби Нетания
0'
0:1
2' Гол
Gil Itzhak
50' Желтая карточка
Хартерц Флориан
52' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
68' Желтая карточка
Галабов Пламен
71' Желтая карточка
Raz Shlomo
80' Желтая карточка
Константини Шай-Хаим
1:1
81' Гол
Шиш Патрик
83' Желтая карточка
Таканг Борис
90' Вторая желтая карточка
Галабов Пламен
90' Желтая карточка
Кривелли Энцо
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Gil Itzhak
(Твумаси Патрик)
50'
 
Хартерц Флориан
52'
Дуарте Леонардо
 
57'
Алексич Даниел
Озджан Беркай
 
57'
Шуиар Мунир
Тюрюдж Дениз
 
66'
 
Yuval Sade
Авраам Авив
66'
 
Берко Эрих
Твумаси Патрик
68'
 
Галабов Пламен
71'
 
Raz Shlomo
74'
 
Amir Berkovits
Gil Itzhak
76'
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
 
76'
Шахинер Омер Али
Кайсара Жуниор
 
80'
 
Константини Шай-Хаим
81'
Шиш Патрик
(Шуиар Мунир)
1:1
83'
 
Таканг Борис
85'
 
Rotem Keller
Ротман Лиран
85'
 
Karem Jaber
Константини Шай-Хаим
90'
Кривелли Энцо
Текдемир Махмут
 
90'
 
Галабов Пламен
90'
Кривелли Энцо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 8 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 110
Истанбул Башакшехир 91.8% (101)
X 6.4% (7)
Маккаби Нетания 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
55
Ндайишимийе
Юссуф
5
Дуарте
Леонардо
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
20
Билья
Лукас
7
Гюрлер
Сердар
2
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
1
Ницан
Итамар
7
Константини
Шай-Хаим
25
Галабов
Пламен
4
Raz
Shlomo
21
Хартерц
Флориан
15
Авраам
Авив
8
Таканг
Борис
72
Карзев
Эден
27
Твумаси
Патрик
22
Ротман
Лиран
18
Gil
Itzhak
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Маккаби Нетания
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 1 1
Шуиар Мунир 0 0
Маккаби Нетания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gil Itzhak 1 1
Твумаси Патрик 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривелли Энцо 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Маккаби Нетания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галабов Пламен 1 1
Хартерц Флориан 1 0
Константини Шай-Хаим 1 0
Raz Shlomo 1 0
Таканг Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Маккаби Нетания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 3:0
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 3:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Бней-Сахнин - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Кирьят-Шмона 3:1 Ашдод - Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 1:1 Маккаби Нетания - Хапоэль Катамон 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 0:1 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Маккаби Нетания - Бней-Сахнин 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Gil Itzhak бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Истанбул Башакшехир 91.8% (101)
    X 6.4% (7)
    Маккаби Нетания 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 1:1 Маккаби Нетания

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    91.8% (101)
    Ничья
    6.4% (7)
    Маккаби Нетания
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.38% (34)
    Меньше
    67.62% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    36.19% (38)
    Нет
    63.81% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    38.2% (42)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    24.5% (27)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    20% (22)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Истанбул Башакшехир
    2.7% (3)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
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