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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ракув
 
Позже
Астана
Прогнозы 112
Ракув 60.7% (68)
X 15.2% (17)
Астана 24.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Астана
1.66
4.60
9.00
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Новости
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
22
Сореску
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Папаниколау
Яннис
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Вдовяк
Матеуш
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Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
34
Милошевич
Марко
5
Габышев
Михаил
32
Кусяпов
Талгат
23
Поляков
Денис
6
Сильва
Гарсия
Брайан
14
Манзорро
Жереми
11
Дарабаев
Аслан
7
Эбонг
Макс
27
Досмагамбетов
Тимур
9
Влут
Рай
77
Эужениу
Педру
Ракув
3-4-3
Астана
4-3-3

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1
Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астана - Шахтёр Караганда 5:2 Жетысу - Астана 0:0 Астана - Мактаарал 4:0 Актобе - Астана 4:1
Астана - Аксу 5:0 Атырау - Астана 1:1 Астана - Кайрат 6:0 Ордабасы - Астана 1:2 Астана - Туран 3:3 Тобол - Астана 1:1 Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Мактаарал - Астана 0:3 Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сразятся "Ракув" и "Астана". Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 112
Ракув 60.7% (68)
X 15.2% (17)
Астана 24.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Астана
1.66
4.60
9.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ракув - Астана онлайн

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Прогнозы на матч Ракув - Астана

Исход игры
Ракув
60.7% (68)
Ничья
15.2% (17)
Астана
24.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (43)
Меньше
58.65% (61)
Обе команды забьют
Да
53.85% (56)
Нет
46.15% (48)
Популярный счёт
2:1 Ракув
23.2% (26)
1:0 Ракув
19.6% (22)
2:0 Ракув
14.3% (16)
1:1 Ничья
12.5% (14)
1:2 Астана
11.6% (13)
0:1 Астана
4.5% (5)
0:2 Астана
2.7% (3)
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