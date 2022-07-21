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Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сразятся "Ракув" и "Астана". Комментировать буду я - Кирилл Дудник.