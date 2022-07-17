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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ракув
 
Позже
Астана
Прогнозы 32
Ракув 46.9% (15)
X 12.5% (4)
Астана 40.6% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Астана
1.76
3.60
5.25
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1
Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астана - Шахтёр Караганда 5:2 Жетысу - Астана 0:0 Астана - Мактаарал 4:0 Актобе - Астана 4:1
Астана - Аксу 5:0 Атырау - Астана 1:1 Астана - Кайрат 6:0 Ордабасы - Астана 1:2 Астана - Туран 3:3 Тобол - Астана 1:1 Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Мактаарал - Астана 0:3 Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ракув - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 21 час 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Ракув 46.9% (15)
    X 12.5% (4)
    Астана 40.6% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ракув
    Ничья
    Астана
    1.76
    3.60
    5.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ракув - Астана онлайн

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    Прогнозы на матч Ракув - Астана

    Исход игры
    Ракув
    46.9% (15)
    Ничья
    12.5% (4)
    Астана
    40.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.52% (20)
    Нет
    35.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ракув
    31.3% (10)
    1:2 Астана
    18.8% (6)
    0:1 Астана
    12.5% (4)
    1:1 Ничья
    12.5% (4)
    1:0 Ракув
    12.5% (4)
    0:2 Астана
    6.3% (2)
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