Стадион: Stadion Rakow
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1
Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1
Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астана - Шахтёр Караганда 5:2 Жетысу - Астана 0:0 Астана - Мактаарал 4:0 Актобе - Астана 4:1
Астана - Аксу 5:0 Атырау - Астана 1:1 Астана - Кайрат 6:0 Ордабасы - Астана 1:2 Астана - Туран 3:3 Тобол - Астана 1:1 Астана - Каспий 4:0 Акжайык - Астана 1:0 Астана - Тараз 2:1 Мактаарал - Астана 0:3 Астана - Актобе 1:0 Аксу - Астана 1:0 Астана - Шахтёр Караганда 0:0 Кайрат - Астана 3:0 Астана - Кайрат 0:3 Астана - Туран 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ракув - Астана
Исход игры
Ракув
46.9% (15)
Ничья
12.5% (4)
Астана
40.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
64.52% (20)
Нет
35.48% (11)
Популярный счёт
2:1 Ракув
31.3% (10)
1:2 Астана
18.8% (6)
0:1 Астана
12.5% (4)
1:1 Ничья
12.5% (4)
1:0 Ракув
12.5% (4)
0:2 Астана
6.3% (2)
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