Эльбузеди пробегал по левому флангу и подал мяч прямо в руки Ризныку.

Олейник опасно бил в левый нижний угол, Нордфельдт смог отбить мяч в сторону.

Все десять игроков сейчас на половине поля "Ворсклы", пытаются отбиться сейчас игроки в зеленой форме.

Скрипник Виктор сейчас пытался сделать некоторые изменения в расстановке футболистов.

Марлисон пытался сейчас перекинуть вратаря, который довольно далеко вышел, но мяч пролетел мимо ворот.

Гол!Стефанелли!1:1! Хуссейн забросил прямо на 11 метровую отметку, где Стефанелли принял мяч, ударил, а затем добил сферу в ворота.

9' Отличный заброс на Олейника сейчас прошел, не смогу зацепиться за мяч Денис, могло быть опасно.

7' Бьорнстрем сейчас опасно бил после смещения к центру поля, но мяч выше пролетел.

6' Мбунга-Кимпиока забежал в положение вне игры, очень высокие пока передачи у шведов.

4' Г-О-О-О-О-Л!!!!!Степанюк!!!1:0!!! Козыренко блистательно подал с левого фланга, прямо в голову Руслану и прошил он вратаря в верхний угол!

3' Тиль мог опасно с левой ноги пробить, но быстро его встретили игроки шведов.

2' Эльбузеди без особых проблем прошел с правого фланга к центру и пробил прямо в защитника.

2' "Ворскла" сегодня играет в полностью зеленой форме, игроки "АИКа" в белой форме.