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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ворскла
1:1
Первый тайм: 18'
АИК

Ход матча

4'
Степанюк Руслан
1:0
17'
1:1
Стефанелли Николас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 106
Ворскла 17% (18)
X 19.8% (21)
АИК 63.2% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
АИК
7.60
4.00
1.55
Все Коэффициенты
Новости
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
29
Бацула
Андрей
19
Козыренко
Юрий
10
Тиль
Венсан
28
Пуцлин
Давид
7
Олейник
Денис
33
Марлисон
11
Степанюк
Руслан
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
7
Ларссон
Себастьян
20
Эльбузеди
Закари
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
12
Бьорнстрем
Аксель
Ворскла
4-4-2
АИК
4-3-3

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Гол!Стефанелли!1:1! Хуссейн забросил прямо на 11 метровую отметку, где  Стефанелли принял мяч, ударил, а затем добил сферу в ворота.
  • 16'
    Марлисон пытался сейчас перекинуть вратаря, который довольно далеко вышел, но мяч пролетел мимо ворот.
  • 15'
    Скрипник Виктор сейчас пытался сделать некоторые изменения в расстановке футболистов.
  • 13'
    Все десять игроков сейчас на половине поля "Ворсклы", пытаются отбиться сейчас игроки в зеленой форме.
  • Анонс
    12'
    Победитель данной пары команд сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония).
  • 11'
    Олейник опасно бил в левый нижний угол, Нордфельдт смог отбить мяч в сторону.
  • 10'
     Эльбузеди пробегал по левому флангу и подал мяч прямо в руки Ризныку.
  • 9'
    Отличный заброс на Олейника сейчас прошел, не смогу зацепиться за мяч Денис, могло быть опасно.
  • 7'
    Бьорнстрем сейчас опасно бил после смещения к центру поля, но мяч выше пролетел. 
  • Офсайд
    6'
     Мбунга-Кимпиока забежал в положение вне игры, очень высокие пока передачи у шведов.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л!!!!!Степанюк!!!1:0!!! Козыренко блистательно подал с левого фланга, прямо в голову Руслану и  прошил он вратаря в верхний угол!
  • 3'
     Тиль мог опасно с левой ноги пробить, но быстро его встретили игроки шведов.
  • 2'
     Эльбузеди без особых проблем прошел с правого фланга к центру и пробил прямо в защитника. 
  • 2'
    "Ворскла" сегодня играет в полностью зеленой форме, игроки "АИКа" в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, матч в Стокгольме начался! Удачи обеим команда, главное без травм! Поехали!
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    Прогнозы на матч Ворскла 1:1 АИК

    Исход игры
    Ворскла
    17% (18)
    Ничья
    19.8% (21)
    АИК
    63.2% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.27% (45)
    Меньше
    56.73% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    1:2 АИК
    28.3% (30)
    0:1 АИК
    21.7% (23)
    1:1 Ничья
    16% (17)
    0:2 АИК
    8.5% (9)
    2:1 Ворскла
    6.6% (7)
    1:0 Ворскла
    5.7% (6)
    2:0 Ворскла
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
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    АИК
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