Стадион: Теле2 Арена
Ход матча
4'
1:0
17'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Тиль
Венсан
28
Пуцлин
Давид
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тиль ВенсанПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
24 Сисей Йеспер
-
-
30 Атола Генри
-
18 Ахмед Амар
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ворскла 1:1 АИК
Исход игры
Ворскла
17% (18)
Ничья
19.8% (21)
АИК
63.2% (67)
Тотал 2.5
Больше
43.27% (45)
Меньше
56.73% (59)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
1:2 АИК
28.3% (30)
0:1 АИК
21.7% (23)
1:1 Ничья
16% (17)
0:2 АИК
8.5% (9)
2:1 Ворскла
6.6% (7)
1:0 Ворскла
5.7% (6)
2:0 Ворскла
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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