Стадион: АЕК Арена
Позже
20
Яго
Стив
13
Делмиро
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гоми
Янник
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
24
Лаваль
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаваль ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
93 Rza Cafarov
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
Нефтчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0
Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0 Нефтчи - Сабах Баку 1:2 Шамахы - Нефтчи 3:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арис Лимассол - Нефтчи
Исход игры
Арис Лимассол
25% (51)
Ничья
15.2% (31)
Нефтчи
59.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
51.24% (103)
Меньше
48.76% (98)
Обе команды забьют
Да
44.28% (89)
Нет
55.72% (112)
Популярный счёт
1:2 Нефтчи
21.1% (43)
0:5 Нефтчи
20.6% (42)
0:1 Нефтчи
15.7% (32)
1:1 Ничья
14.2% (29)
1:0 Арис Лимассол
13.7% (28)
2:1 Арис Лимассол
7.4% (15)
2:0 Арис Лимассол
3.4% (7)
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