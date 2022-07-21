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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арис Лимассол
 
Позже
Нефтчи
Прогнозы 203
Арис Лимассол 24.6% (50)
X 15.3% (31)
Нефтчи 60.1% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Нефтчи
3.00
3.55
3.76
Все Коэффициенты
Новости
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
31
Брорссон
Франц
13
Делмиро
8
Morgan
Brown
3
Кажу
21
Маямбела
Михлали
10
Шполярич
Матья
37
Сёке
Юлиус
27
Martin
Slogar
14
Гоми
Янник
1
Бркич
Иван
3
Мбодж
Мамаду
4
Башту
Угу
6
Станкович
Воислав
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
5
Сайеф
Кеннет
11
Доньё
Годсвей
24
Лаваль
Юсуф
Арис Лимассол
5-4-1
Нефтчи
4-3-3

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
Нефтчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0
Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сумгаит 0:0 Нефтчи - Сабаил 1:0 Нефтчи - Сабах Баку 1:2 Шамахы - Нефтчи 3:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арис Лимассол - Нефтчи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 203
    Арис Лимассол 24.6% (50)
    X 15.3% (31)
    Нефтчи 60.1% (122)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арис Лимассол
    Ничья
    Нефтчи
    3.00
    3.55
    3.76
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арис Лимассол - Нефтчи онлайн

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    Прогнозы на матч Арис Лимассол - Нефтчи

    Исход игры
    Арис Лимассол
    25% (51)
    Ничья
    15.2% (31)
    Нефтчи
    59.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.24% (103)
    Меньше
    48.76% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    44.28% (89)
    Нет
    55.72% (112)
    Популярный счёт
    1:2 Нефтчи
    21.1% (43)
    0:5 Нефтчи
    20.6% (42)
    0:1 Нефтчи
    15.7% (32)
    1:1 Ничья
    14.2% (29)
    1:0 Арис Лимассол
    13.7% (28)
    2:1 Арис Лимассол
    7.4% (15)
    2:0 Арис Лимассол
    3.4% (7)
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    Арис Лимассол
    Нефтчи
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