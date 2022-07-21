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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Левски София
1:0
Первый тайм: 11'
ПАОК
0'
1:0
1' Гол
Welton

Ход матча

1'
Welton
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 103
Левски София 14.6% (15)
X 43.7% (45)
ПАОК 41.7% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
ПАОК
3.55
3.71
4.30
Все Коэффициенты
Новости
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
22
Галчев
Патрик-Габриел
30
Крастев
Филип
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
7
Миланов
Георги
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
26
Данташ
Тьягу
30
Nicolas
Quagliata
70
Куциас
Георгиос
Левски София
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланов Георги 1 1
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1
Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2 ЦСКА-1948 - Левски София 0:2
ПАОК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Welton бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Левски София 14.6% (15)
X 43.7% (45)
ПАОК 41.7% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
ПАОК
3.55
3.71
4.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Левски София 1:0 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч Левски София 1:0 ПАОК

Исход игры
Левски София
14.3% (15)
Ничья
43.8% (46)
ПАОК
41.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
33.98% (35)
Меньше
66.02% (68)
Обе команды забьют
Да
69.9% (72)
Нет
30.1% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:2 ПАОК
21.9% (23)
0:1 ПАОК
15.2% (16)
2:1 Левски София
7.6% (8)
1:0 Левски София
5.7% (6)
0:2 ПАОК
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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