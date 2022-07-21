Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Кордоба
Хосе
19
Bilal
Bari
17
Welton
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal BariНападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
-
88 Marin Petkov
-
-
12 Yoan Zagorov
-
27 Asen Mitkov
-
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланов Георги
|1
|1
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Левски София
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1
Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0 Лудогорец - Левски София 2:1 Левски София - ЦСКА София 0:0 Септември София - Левски София 0:2 ЦСКА-1948 - Левски София 0:2
ПАОК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Левски София 1:0 ПАОК
Исход игры
Левски София
14.3% (15)
Ничья
43.8% (46)
ПАОК
41.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
33.98% (35)
Меньше
66.02% (68)
Обе команды забьют
Да
69.9% (72)
Нет
30.1% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:2 ПАОК
21.9% (23)
0:1 ПАОК
15.2% (16)
2:1 Левски София
7.6% (8)
1:0 Левски София
5.7% (6)
0:2 ПАОК
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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