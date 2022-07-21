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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Коньяспор
Прогнозы 113
БАТЭ 38.9% (44)
X 24.8% (28)
Коньяспор 36.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Коньяспор
6.30
7.60
3.95
Все Коэффициенты
Новости
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
32
Филипович
Яков
21
Бордачёв
Максим
19
Бессмертный
Дмитрий
8
Драгун
Станислав
15
Бочеров
Валерий
44
Малькевич
Владислав
9
Василевич
Илья
26
Милич
Неманья
23
Громыко
Валерий
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
14
Дикмен
Сонер
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
БАТЭ
3-4-3
Коньяспор
4-2-3-1

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Коньяспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 113
    БАТЭ 38.9% (44)
    X 24.8% (28)
    Коньяспор 36.3% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Коньяспор
    6.30
    7.60
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч БАТЭ - Коньяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Коньяспор

    Исход игры
    БАТЭ
    39.3% (44)
    Ничья
    25% (28)
    Коньяспор
    35.7% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.04% (51)
    Меньше
    50.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    72.12% (75)
    Нет
    27.88% (29)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    23.2% (26)
    1:1 Ничья
    21.4% (24)
    1:2 Коньяспор
    18.8% (21)
    0:1 Коньяспор
    8.9% (10)
    2:0 БАТЭ
    6.3% (7)
    1:0 БАТЭ
    5.4% (6)
    0:2 Коньяспор
    4.5% (5)
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