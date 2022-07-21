Стадион: Конья Бююкшехир
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandr Mikhailov
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
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-
Главный тренер: Ilhan Palut
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч БАТЭ - Коньяспор
Исход игры
БАТЭ
39.3% (44)
Ничья
25% (28)
Коньяспор
35.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
49.04% (51)
Меньше
50.96% (53)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
23.2% (26)
1:1 Ничья
21.4% (24)
1:2 Коньяспор
18.8% (21)
0:1 Коньяспор
8.9% (10)
2:0 БАТЭ
6.3% (7)
1:0 БАТЭ
5.4% (6)
0:2 Коньяспор
4.5% (5)
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