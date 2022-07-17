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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Коньяспор
Прогнозы 35
БАТЭ 51.4% (18)
X 22.9% (8)
Коньяспор 25.7% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Коньяспор
6.30
5.60
4.10
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
БАТЭ - Арсенал Дзержинск 1:2 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Коньяспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 21 час 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    БАТЭ 51.4% (18)
    X 22.9% (8)
    Коньяспор 25.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Коньяспор
    6.30
    5.60
    4.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - Коньяспор онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Коньяспор

    Исход игры
    БАТЭ
    51.4% (18)
    Ничья
    22.9% (8)
    Коньяспор
    25.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (27)
    Нет
    20.59% (7)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    37.1% (13)
    1:1 Ничья
    20% (7)
    1:2 Коньяспор
    14.3% (5)
    2:0 БАТЭ
    8.6% (3)
    0:1 Коньяспор
    8.6% (3)
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    Коньяспор
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