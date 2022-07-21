Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
3:1
Перерыв
0'
0:1
11' Гол в свои воротаФабиано Лейсманн
1:1
16' ПенальтиГрэй Андре
2:1
28' ГолИтурбе Хуан
3:1
31' ГолКамашу Рафаэл
33' Желтая карточкаМакась Александр
45' Желтая карточкаАнуфриев Александр
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
28'
2:1
31'
3:1
33'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
5
Аффи
Янн
52
Бага
Дмитрий
98
Седько
Павел
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
52 Бага ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Ковалёв ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невинский Владимир
История личных встреч
Арис Салоники
Гомель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итурбе Хуан
|1
|1
|Камашу Рафаэл
|1
|1
|Грэй Андре
|1 (1)
|1
Гомель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гомель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макась Александр
|1
|0
|Ануфриев Александр
|1
|0
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Гомель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы на матч Арис Салоники 3:1 Гомель
Исход игры
Арис Салоники
82.1% (92)
Ничья
10.7% (12)
Гомель
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
27.36% (29)
Нет
72.64% (77)
Популярный счёт
2:0 Арис Салоники
37.5% (42)
1:0 Арис Салоники
20.5% (23)
2:1 Арис Салоники
12.5% (14)
1:1 Ничья
8% (9)
3:0 Арис Салоники
7.1% (8)
1:2 Гомель
2.7% (3)
3:1 Арис Салоники
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!