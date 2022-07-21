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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арис Салоники
3:1
Перерыв
Гомель
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Фабиано Лейсманн
1:1
16' Пенальти
Грэй Андре
2:1
28' Гол
Итурбе Хуан
3:1
31' Гол
Камашу Рафаэл
33' Желтая карточка
Макась Александр
45' Желтая карточка
Ануфриев Александр

Ход матча

11'
0:1
Фабиано Лейсманн
16'
Грэй Андре
1:1
28'
Итурбе Хуан
2:1
31'
Камашу Рафаэл
(Итурбе Хуан)
3:1
33'
 
Макась Александр
44'
 
Ануфриев Александр
Алексиевич Илья
45'
 
Ануфриев Александр

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 112
Арис Салоники 82.1% (92)
X 10.7% (12)
Гомель 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Гомель
7.60
7.80
28.00
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
8
Дукуре
Шейк
III
6
Дабо
Брайан
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
64
Камашу
Рафаэл
9
Грэй
Андре
44
Садовский
Денис
19
Кучинский
Константин
3
Матвейчик
Сергей
5
Аффи
Янн
4
Пантя
Юрий
52
Бага
Дмитрий
8
Костров
Игорь
14
Адеола
Раймонд
13
Алексиевич
Илья
98
Седько
Павел
20
Макась
Александр
Арис Салоники
4-2-3-1
Гомель
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Гомель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итурбе Хуан 1 1
Камашу Рафаэл 1 1
Грэй Андре 1 (1) 1
Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макась Александр 1 0
Ануфриев Александр 1 0

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Гомель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0

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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Арис"!
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно грубо Ануфриев в центре поля заехал по ногам сопернику, за что увидел перед собой желтую карточку.
  • 45'
    Запускал разрезным пасом Адеола в штрафную соперника Седько, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Макась в центре поля наступил на ногу Итурбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 43'
    Диагональ исполнял Бага в штрафную на ход Алексиевичу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
  • 42'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Седько и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
  • 41'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Костров. Потребуется ему помощь медиков.
  • 40'
    Красивым пасом пяткой Итурбе запустил в штрафную Грэя, но тому добраться до мяча не позволил Аффи.
  • 39'
    Сместился с левого фланга в центр штрафной Дукуре и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников. 
  • 38'
    Убрал соперника на замахе Бага и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот вновь Диас и забрал мяч в свои руки.
  • 37'
    С правого фланга Кучинский на дальнюю штангу подал, но выше из ворот Диас и забрал мяч в свои руки.
  • 36'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Адеола, но мяч свалился с ноги и полетел выше ворот.
  • 35'
    С правого фланга навесил Кучинский в центр штрафной, но здесь Седько не смог пробить в борьбе с Фабиано.
  • Желтая карточка
    34'
    Теперь уже Макась наступил на ногу сопернику в центре поля. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.
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    • 33'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Макась и сбросил головой на Седько, но тот нарушил правила в борьбе против защитника.
    • Описание гола
      31'
      ГОЛ! 3-1! Рафаэл Камашу! Удвоили преимущество греки. Разрезным пасом Итурбе запустил в штрафную соперника Камашу, который оторвался от опеки и вколотил снаряд мимо голкипера точно в ближнюю девятку.
    • 29'
      Один на один с голкипером выскочил Грэй, но в ближнем бою не удалось ему переиграть вышедшего из ворот Садовского.
    • Описание гола
      28'
      ГОЛ! 2-1! Хуан Итурбе! Идеально исполнил штрафной удар. Мяч по невероятной траектории перелетел стенку и рикошетом от перекладины влетел в сетку. Красотища!
    • 27'
      Грамотно подставился перед чужой штрафной Камашу. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Ариса".
    • 26'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Костров и пробил с лету, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 25'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Камашу на ход Грэю, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 24'
      Мягко забросил в штрафную соперника Дукуре на ход Грэю, но на выходе забрал мяч в свои руки Садовский.
    • 23'
      С угла поля навесил в центр штрафной Костров, здесь пробивал головой Аффи, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      22'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Пантя, но мяч на угловой вынес головой Брабец.
    • 21'
      В верховой борьбе против Макася получил по голове локтем Дабо. Штрафной удар исполнять будут греки.
    • 20'
      Со штрафного Итурбе навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Грэй головой, но не смог добраться до мяча.
    • 19'
      В центре поля Седько заехал по ногам Итурбе в подкате. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 18'
      Диагональ исполнял Костров на ход Седько по правому флангу, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
    • Пенальти
      16'
      ГОЛ! 1-1! Андре Грэй! Удалось сравнять счет "Арису". На силу пробил по центру ворот Грэй. Мяч рикошетом от перекладины ударился за линией ворот и вылетел в поле, но все же судья зафиксировал гол!
    • Пенальти!
      15'
      Сместился с левого фланга в центр штрафной Итурбе, но получил по ногам от Кучинского. Судья назначил пенальти в этом эпизоде!
    • 14'
      Мягко забросил в штрафную Итурбе на ход Грэю, но тот в прыжке не смог дотянуться до мяча в борьбе с защитником.
    • 13'
      С левого фланга прострелил Итурбе на линию вратарской, но здесь на угловой вынес сферу в подкате Матвейчик.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Янн Аффи! Со штрафного навесил на дальнюю штангу Макась. Здесь выиграл верх Аффи и пробил головой, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в сетку.
    • 11'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Макась и заработал перспективный стандарт для своей команды.
    • 10'
      Мог убегать на ворота соперника Кучинский после заброса от Кострова, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 9'
      Проникающий пас исполнял в штрафную Адеола на ход Макасю, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Одубаджо.
    • 8'
      В центре поля Костров получил по ногам от Фабиано. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Гомеля".
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Кучинский и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог пробить.
    • 6'
      Пробивал головой с линии вратарской Дабо после навеса от Итурбе, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 5'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Дабо. Здесь пытался добраться до мяча Итурбе, но проиграл борьбу Матвейчику.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Дукуре в борьбе против Кострова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ариса".
    • 3'
      Забрасывал в штрафную соперника Адеола на ход Седько, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч квалификации Лиги конференций между "Арисом" и "Гомелем". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
      • Прогнозы 112
      Арис Салоники 82.1% (92)
      X 10.7% (12)
      Гомель 7.1% (8)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Арис Салоники
      Ничья
      Гомель
      7.60
      7.80
      28.00
      Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арис Салоники 3:1 Гомель

    Исход игры
    Арис Салоники
    82.1% (92)
    Ничья
    10.7% (12)
    Гомель
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.3% (30)
    Меньше
    71.7% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    27.36% (29)
    Нет
    72.64% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Арис Салоники
    37.5% (42)
    1:0 Арис Салоники
    20.5% (23)
    2:1 Арис Салоники
    12.5% (14)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    3:0 Арис Салоники
    7.1% (8)
    1:2 Гомель
    2.7% (3)
    3:1 Арис Салоники
    1.8% (2)
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    Гомель
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