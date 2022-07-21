Грамотно подставился на чужой половине поля Седько и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Диагональ исполнял Бага в штрафную на ход Алексиевичу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

Макась в центре поля наступил на ногу Итурбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Судья добавил к времени первого тайма две минуты.

Запускал разрезным пасом Адеола в штрафную соперника Седько, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

Откровенно грубо Ануфриев в центре поля заехал по ногам сопернику, за что увидел перед собой желтую карточку.

Теперь уже Макась наступил на ногу сопернику в центре поля. Судья без раздумий показал желтую карточку нарушителю.

С правого фланга навесил Кучинский в центр штрафной, но здесь Седько не смог пробить в борьбе с Фабиано.

С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Адеола, но мяч свалился с ноги и полетел выше ворот.

С правого фланга Кучинский на дальнюю штангу подал, но выше из ворот Диас и забрал мяч в свои руки.

Убрал соперника на замахе Бага и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот вновь Диас и забрал мяч в свои руки.

Сместился с левого фланга в центр штрафной Дукуре и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

Красивым пасом пяткой Итурбе запустил в штрафную Грэя, но тому добраться до мяча не позволил Аффи.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Костров. Потребуется ему помощь медиков.

33' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Макась и сбросил головой на Седько, но тот нарушил правила в борьбе против защитника.

31' ГОЛ! 3-1! Рафаэл Камашу! Удвоили преимущество греки. Разрезным пасом Итурбе запустил в штрафную соперника Камашу, который оторвался от опеки и вколотил снаряд мимо голкипера точно в ближнюю девятку.

29' Один на один с голкипером выскочил Грэй, но в ближнем бою не удалось ему переиграть вышедшего из ворот Садовского.

28' ГОЛ! 2-1! Хуан Итурбе! Идеально исполнил штрафной удар. Мяч по невероятной траектории перелетел стенку и рикошетом от перекладины влетел в сетку. Красотища!

27' Грамотно подставился перед чужой штрафной Камашу. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Ариса".

26' Выиграл подбор у штрафной соперника Костров и пробил с лету, но мяч застрял в гуще защитников.

25' Диагональ исполнял в штрафную соперника Камашу на ход Грэю, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

24' Мягко забросил в штрафную соперника Дукуре на ход Грэю, но на выходе забрал мяч в свои руки Садовский.

23' С угла поля навесил в центр штрафной Костров, здесь пробивал головой Аффи, но мяч полетел выше перекладины.