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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арис Салоники
 
Позже
Гомель
Прогнозы 37
Арис Салоники 70.3% (26)
X 18.9% (7)
Гомель 10.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Гомель
6.60
7.40
23.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арис Салоники
Гомель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Гомель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арис Салоники - Гомель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Арис Салоники 70.3% (26)
    X 18.9% (7)
    Гомель 10.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арис Салоники
    Ничья
    Гомель
    6.60
    7.40
    23.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арис Салоники - Гомель онлайн

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    Прогнозы на матч Арис Салоники - Гомель

    Исход игры
    Арис Салоники
    70.3% (26)
    Ничья
    18.9% (7)
    Гомель
    10.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (11)
    Меньше
    67.65% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (14)
    Нет
    58.82% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Арис Салоники
    27% (10)
    1:0 Арис Салоники
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    2:1 Арис Салоники
    13.5% (5)
    1:2 Гомель
    5.4% (2)
    3:0 Арис Салоники
    5.4% (2)
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    Арис Салоники
    Гомель
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