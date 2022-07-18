Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
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История личных встреч
Арис Салоники
Гомель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2
Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Гомель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гомель - Минск 0:3 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 Гомель - Неман 0:0 Гомель - Торпедо-БелАЗ 1:0
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2 Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арис Салоники - Гомель
Исход игры
Арис Салоники
70.3% (26)
Ничья
18.9% (7)
Гомель
10.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (11)
Меньше
67.65% (23)
Обе команды забьют
Да
41.18% (14)
Нет
58.82% (20)
Популярный счёт
2:0 Арис Салоники
27% (10)
1:0 Арис Салоники
18.9% (7)
1:1 Ничья
13.5% (5)
2:1 Арис Салоники
13.5% (5)
1:2 Гомель
5.4% (2)
3:0 Арис Салоники
5.4% (2)
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