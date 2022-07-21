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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
0:1
Первый тайм: 35'
Эльфсборг
0'
0:1
14' Гол
Альм Расмус

Ход матча

14'
0:1
Альм Расмус
(Фрик Пер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Мольде 86.5% (96)
X 8.1% (9)
Эльфсборг 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Эльфсборг
3.85
4.20
4.45
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
9
Фофана
Датро
17
Зехнини
Рафик
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Хенрикссон
Густав
20
Странд
Симон
26
Emmanuel
Boateng2
6
Рёмер
Андре
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
Мольде
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 1 1
Фрик Пер 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Мольде 86.5% (96)
X 8.1% (9)
Эльфсборг 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Эльфсборг
3.85
4.20
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 0:1 Эльфсборг онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 0:1 Эльфсборг

Исход игры
Мольде
86.5% (96)
Ничья
8.1% (9)
Эльфсборг
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
71.43% (75)
Нет
28.57% (30)
Популярный счёт
2:1 Мольде
55% (61)
1:0 Мольде
13.5% (15)
2:0 Мольде
11.7% (13)
1:1 Ничья
7.2% (8)
1:2 Эльфсборг
3.6% (4)
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Мольде
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