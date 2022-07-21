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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мольде
4:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
14' Гол
Альм Расмус
43' Желтая карточка
Странд Симон
1:1
49' Гол
Коса Маркус Андреас
50' Желтая карточка
Ларссон Йохан
51' Желтая карточка
Рёмер Андре
2:1
55' Гол
Хёуген Кристоффер
57' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
3:1
60' Гол
Брейвик Эмиль
75' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
81' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
4:1
81' Пенальти
Sivert Heggheim Mannsverk
90' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
90' Красная карточка
Emmanuel Boateng2
90' Желтая карточка
Хансен Беньямин
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Альм Расмус
(Фрик Пер)
43'
 
Странд Симон
49'
Коса Маркус Андреас
1:1
50'
 
Ларссон Йохан
51'
 
Рёмер Андре
55'
Хёуген Кристоффер
2:1
57'
 
Хенрикссон Густав
58'
 
Оккельс Йеппе
Ондрейка Якоб
60'
Брейвик Эмиль
(Хансен Беньямин)
3:1
68'
 
Хольмен Себастьян
Хенрикссон Густав
68'
 
Хульт Никлас
Странд Симон
68'
 
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
73'
Эйкрем Магнус
Зехнини Рафик
 
73'
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
 
75'
 
Хольмен Себастьян
79'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
81'
 
Вяйсянен Лео
81'
Sivert Heggheim Mannsverk
4:1
89'
Грёдем Магнус
Брейвик Эмиль
 
89'
Брюнхильдсен Ола
Фофана Датро
 
90'
Кнутсон Эрлинг
 
90'
 
Emmanuel Boateng2
90'
Хансен Беньямин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 12 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Мольде 86.5% (96)
X 8.1% (9)
Эльфсборг 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлстрём
Якоб
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
9
Фофана
Датро
17
Зехнини
Рафик
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Хенрикссон
Густав
20
Странд
Симон
26
Emmanuel
Boateng2
6
Рёмер
Андре
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
Мольде
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуген Кристоффер 1 1
Коса Маркус Андреас 1 1
Брейвик Эмиль 1 1
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 1
Хансен Беньямин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 1 1
Фрик Пер 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emmanuel Boateng2 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Вяйсянен Лео 1 0
Странд Симон 1 0
Хенрикссон Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Странд Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Мольде 86.5% (96)
    X 8.1% (9)
    Эльфсборг 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Мольде 4:1 Эльфсборг

    Исход игры
    Мольде
    86.5% (96)
    Ничья
    8.1% (9)
    Эльфсборг
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (69)
    Меньше
    34.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (75)
    Нет
    28.57% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    55% (61)
    1:0 Мольде
    13.5% (15)
    2:0 Мольде
    11.7% (13)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    1:2 Эльфсборг
    3.6% (4)
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