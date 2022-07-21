Стадион: Акер
0'
0:1
14' ГолАльм Расмус
43' Желтая карточкаСтранд Симон
1:1
49' ГолКоса Маркус Андреас
50' Желтая карточкаЛарссон Йохан
51' Желтая карточкаРёмер Андре
2:1
55' ГолХёуген Кристоффер
57' Желтая карточкаХенрикссон Густав
3:1
60' ГолБрейвик Эмиль
75' Желтая карточкаХольмен Себастьян
81' Желтая карточкаВяйсянен Лео
4:1
81' ПенальтиSivert Heggheim Mannsverk
90' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
90' Красная карточкаEmmanuel Boateng2
90' Желтая карточкаХансен Беньямин
90'+6
Ход матча
14'
0:1
43'
49'
50'
51'
55'
60'
3:1
81'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
12 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
50 Владение мячом, % 50
19
Хауган
Эйрик
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
24 Johan Bakke
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёуген Кристоффер
|1
|1
|Коса Маркус Андреас
|1
|1
|Брейвик Эмиль
|1
|1
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|1
|Хансен Беньямин
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|1
|1
|Фрик Пер
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emmanuel Boateng2
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мольде 4:1 Эльфсборг
Исход игры
Мольде
86.5% (96)
Ничья
8.1% (9)
Эльфсборг
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
71.43% (75)
Нет
28.57% (30)
Популярный счёт
2:1 Мольде
55% (61)
1:0 Мольде
13.5% (15)
2:0 Мольде
11.7% (13)
1:1 Ничья
7.2% (8)
1:2 Эльфсборг
3.6% (4)
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