Первый тайм

19' "Осиек", честно говоря, также является весьма скромным клубом даже по меркам чемпионата Хорватии. Есть "Динамо" Загреб и остальной эшелон, который по ходу сезона отстает от "шашечных" значительно.

17' Кажется болельщикам, что начали гости потягивать сейчас время. Подолгу вратарь "Осиека" вводит снаряд в игру, что видно даже невооруженным взглядом.

16' Треть первого тайма позади. Футболисты "Кызыл-Жара" уже пару моментов имели у ворот соперника, но чуть выше цели летит снаряд пока что.

15' ПОДИО! Снова получил он мяч на линии штрафной, после чего нанес мощный удар в сторону ворот, и сфера полетела чуть выше цели. Тем не менее, второй его выстрел мы отмечаем.

13' Пока не всех игроков "Кызыл-Жара" мы с вами можем разобрать. Но по номерам можно сориентироваться. Футболисты все различимы, если успеть выхватить их крупным планом.

12' Немного сегодня на трибунах болельщиков, но они есть. Болеют за "Кызыл-Жар" довольно активно фанаты. Будем надеяться, что эта поддержка поможет казахстанской команде одержать сегодня победу.