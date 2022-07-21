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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Кызыл-Жар
0:0
Первый тайм: 20'
Осиек
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 112
Кызыл-Жар 17.9% (20)
X 8.9% (10)
Осиек 73.2% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кызыл-Жар
Ничья
Осиек
5.50
3.75
5.10
Все Коэффициенты
Новости
41
Лобанцев
Мирослав
33
Мужек
Матео
4
Гурман
Марк
5
Каршакевич
Валерий
8
Бушман
Юрий
11
Тапалов
Еркин
10
Яковлев
Павел
12
Коне
Мусса
88
Мартинс
Жиан
19
Подио
Пабло
9
Лобжанидзе
Элгуя
1
Ивушич
Ивица
2
Бартолец
Карло
21
Шкорич
Миле
28
Бралич
Славко
4
Леовац
Марин
6
Неяшмич
Дарко
14
Фиолич
Иван
5
Кляйнхайслер
Ласло
23
Брлек
Петар
30
Топчагич
Михрет
11
Цакташ
Мийо
Кызыл-Жар
4-5-1
Осиек
4-1-3-2

Результаты последних матчей

Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
Осиек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0 Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7
Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 - Осиек 2:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 19'
    "Осиек", честно говоря, также является весьма скромным клубом даже по меркам чемпионата Хорватии. Есть "Динамо" Загреб и остальной эшелон, который по ходу сезона отстает от "шашечных" значительно.
  • 17'
    Кажется болельщикам, что начали гости потягивать сейчас время. Подолгу вратарь "Осиека" вводит снаряд в игру, что видно даже невооруженным взглядом.
  • 16'
    Треть первого тайма позади. Футболисты "Кызыл-Жара" уже пару моментов имели у ворот соперника, но чуть выше цели летит снаряд пока что.
  • Опасный момент
    15'
    ПОДИО! Снова получил он мяч на линии штрафной, после чего нанес мощный удар в сторону ворот, и сфера полетела чуть выше цели. Тем не менее, второй его выстрел мы отмечаем.
  • 13'
    Пока не всех игроков "Кызыл-Жара" мы с вами можем разобрать. Но по номерам можно сориентироваться. Футболисты все различимы, если успеть выхватить их крупным планом.
  • 12'
    Немного сегодня на трибунах болельщиков, но они есть. Болеют за "Кызыл-Жар" довольно активно фанаты. Будем надеяться, что эта поддержка поможет казахстанской команде одержать сегодня победу.
  • 11'
    Мужек упустил снаряд сейчас за пределы футбольного поля. Мяч полетел в сторону рамки соперника, но ушел за лицевую линию.
  • 10'
    "Осиек" пытается перейти из обороны в атаку, но убежать вперед не позволяет соперник, который чуть ли не идеальным образом играет в отборе.
  • 8'
    Мартинс получил мяч на левом фланге, после чего отправил сферу на Коне. Тот пытался добраться до футбольного снаряда, но упустил его за лицевую линию.
  • 7'
    Казахстанцы неплохо перекатывают мяч на половине пля соперника. Многое получается впереди у "Кызыл-Жара". Хотелось бы еще забитый мяч увидеть.
  • 6'
    Али Алиев очень эмоционально у кромки поля проводит первые минуты встречи. Его коллектив начал встречу весьма солидно. Явно сделана ставка на быстрый гол.
  • Опасный момент
    5'
    ПОДИО! Классная подача с правого фланга от "Кызыл-Жара". Играет футболист казахстанской команды головой в сторону ворот, но мяч чуть выше цели летит!
  • 3'
    На первых минутах бронзовый призер чемпионата Хорватии контролирует мяч на половине поля соперника. Но в быстром отборе играет команда хозяев, переводя снаряд на половину поля "Осиека".
  • 2'
    Футболисты "Кызыл-Жара" вышли сегодня на поле в красных цветах, в то время, как игроки "Осиека" предстали перед нами в бело-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Александр Ануфриев (Рига, Латвия);
      Ассистент: Евгений Морозов (Рига, Латвия);
      Ассистент: Роман Платонов (Рига, Латвия);
      Резервный: Эдгар Мальцев (Рига, Латвия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках 2-го квалификационного раунда турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Кызыл-Жара» и «Осиека». Встреча состоится в Нур-Султане, на стадионе «Астана-Арена».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
      • Прогнозы 112
      Кызыл-Жар 17.9% (20)
      X 8.9% (10)
      Осиек 73.2% (82)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Кызыл-Жар
      Ничья
      Осиек
      5.50
      3.75
      5.10
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Кызыл-Жар 0:0 Осиек

    Исход игры
    Кызыл-Жар
    17.9% (20)
    Ничья
    8.9% (10)
    Осиек
    73.2% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.65% (35)
    Меньше
    66.35% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    40.38% (42)
    Нет
    59.62% (62)
    Популярный счёт
    0:1 Осиек
    31.3% (35)
    1:2 Осиек
    21.4% (24)
    0:2 Осиек
    15.2% (17)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    2:1 Кызыл-Жар
    6.3% (7)
    1:0 Кызыл-Жар
    6.3% (7)
    1:3 Осиек
    2.7% (3)
    2:0 Кызыл-Жар
    1.8% (2)
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    Кызыл-Жар
    Осиек
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