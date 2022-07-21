Стадион: Астана-Арена
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
33
Мужек
Матео
12
Коне
Мусса
88
Мартинс
Жиан
19
Подио
Пабло
21
Шкорич
Миле
14
Фиолич
Иван
23
Брлек
Петар
11
Цакташ
Мийо
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Коне МуссаПолузащитник
-
88 Мартинс ЖианПолузащитник
-
19 Подио ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Петров ВадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Зябко ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алиев Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
11 Цакташ МийоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Янич НиколаЗащитник
- Защитник
-
77 Милош МатоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мьерес РамонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
Результаты последних матчей
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
Осиек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0 Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7
Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 - Осиек 2:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Кызыл-Жар 0:0 Осиек
Исход игры
Кызыл-Жар
17.9% (20)
Ничья
8.9% (10)
Осиек
73.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
40.38% (42)
Нет
59.62% (62)
Популярный счёт
0:1 Осиек
31.3% (35)
1:2 Осиек
21.4% (24)
0:2 Осиек
15.2% (17)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:1 Кызыл-Жар
6.3% (7)
1:0 Кызыл-Жар
6.3% (7)
1:3 Осиек
2.7% (3)
2:0 Кызыл-Жар
1.8% (2)
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