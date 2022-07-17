  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Кызыл-Жар
 
Позже
Осиек
Прогнозы 38
Кызыл-Жар 18.4% (7)
X 10.5% (4)
Осиек 71.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кызыл-Жар
Ничья
Осиек
4.30
3.30
4.40
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
Осиек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0 Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7
Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 - Осиек 2:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кызыл-Жар - Осиек от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 14 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Кызыл-Жар 18.4% (7)
    X 10.5% (4)
    Осиек 71.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кызыл-Жар
    Ничья
    Осиек
    4.30
    3.30
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кызыл-Жар - Осиек онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кызыл-Жар - Осиек

    Исход игры
    Кызыл-Жар
    18.4% (7)
    Ничья
    10.5% (4)
    Осиек
    71.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Осиек
    31.6% (12)
    0:2 Осиек
    15.8% (6)
    0:1 Осиек
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    2:1 Кызыл-Жар
    7.9% (3)
    1:0 Кызыл-Жар
    7.9% (3)
    1:3 Осиек
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кызыл-Жар
    Осиек
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     