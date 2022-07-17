Стадион: Астана-Арена
Результаты последних матчей
Кызыл-Жар
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кызыл-Жар - Кайсар 1:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:1 Аксу - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Тобол 1:3
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1 Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
Осиек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Осиек - ХНК Горица 2:1 Осиек - Кечкемет 2:0 Осиек - Крупа-на-Вбрасу 1:0 NK Polet - Осиек 1:7
Осиек - Университатя 1:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 ХНК Горица - Осиек 1:1 Осиек - Локомотив Загреб 1:0 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Осиек - Истра 1961 2:2 Риека - Осиек 3:1 Осиек - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Осиек 0:1 Осиек - Хайдук 0:0 Шибеник - Осиек 0:3 Осиек - ХНК Горица 0:0 Риека - Осиек 3:2 Локомотив Загреб - Осиек 0:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Истра 1961 - Осиек 2:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Кызыл-Жар - Осиек
Исход игры
Кызыл-Жар
18.4% (7)
Ничья
10.5% (4)
Осиек
71.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
57.89% (22)
Нет
42.11% (16)
Популярный счёт
1:2 Осиек
31.6% (12)
0:2 Осиек
15.8% (6)
0:1 Осиек
15.8% (6)
1:1 Ничья
10.5% (4)
2:1 Кызыл-Жар
7.9% (3)
1:0 Кызыл-Жар
7.9% (3)
1:3 Осиек
5.3% (2)
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