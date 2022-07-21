Стадион: Training Centre Petar Milosevski
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jhon Mena
-
-
25 Stefan Tasev
-
-
-
22 Agan Abazi
-
-
-
24 Adama Samake
-
Главный тренер: Байрами Мухарем
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Божев АлексВратарь
-
16 Дончев АсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Минков ГалинЗащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Македония Джёрче Петров
ЦСКА София
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Турицов Иван
|1
|0
Результаты последних матчей
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Македония Джёрче Петров - Поли Яссы 1:1 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 Македония Джёрче Петров - КФ Лапи 1:1
Македония Джёрче Петров - Силекс 0:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:3 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 1:0 Македония Джёрче Петров - Брегалница 1:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Пелистер 2:0 Борец - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 1:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 1:3 Македония Джёрче Петров - Брегалница 2:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0
ЦСКА София
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Царско Село 0:0 Левски София - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 4:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:0 ЦСКА София
Исход игры
Македония Джёрче Петров
5.6% (6)
Ничья
20.6% (22)
ЦСКА София
73.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА София
33.6% (36)
0:1 ЦСКА София
29% (31)
1:1 Ничья
15.9% (17)
0:2 ЦСКА София
6.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Македония Джёрче Петров
1.9% (2)
1:0 Македония Джёрче Петров
1.9% (2)
1:3 ЦСКА София
1.9% (2)
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