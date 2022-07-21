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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Македония Джёрче Петров
0:0
Первый тайм: 10'
ЦСКА София
0'
5' Желтая карточка
Турицов Иван

Ход матча

5'
 
Турицов Иван

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 107
Македония Джёрче Петров 5.6% (6)
X 20.6% (22)
ЦСКА София 73.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Македония Джёрче Петров
Ничья
ЦСКА София
4.90
3.55
1.86
Все Коэффициенты
1
Hristijan
Stevkovski
5
Bojan
Ilievski
6
Личина
Эсмин
4
Мисевски
Филип
3
Fisnik
Zuka
23
Philip
Aleksovski
8
Эмини
Сефер
9
Адем
Эрмедин
17
Matheus
Lemos
29
Fahrudin
Durdevic
32
Kristijan
Stojkovski
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
4
Кох
Менно
22
Махмутович
Энес
5
Де
Нойер
Брадлей
15
Вион
Тибо
3
Жеферсон
Телес
8
Stanislav
Shopov
27
Гарсез
Маурисио
9
Назон
Даккенс
28
Brayan
Moreno
Македония Джёрче Петров
4-4-2
ЦСКА София
4-3-3

История личных встреч

Македония Джёрче Петров
ЦСКА София

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Турицов Иван 1 0

Результаты последних матчей

Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Македония Джёрче Петров - Поли Яссы 1:1 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 Македония Джёрче Петров - КФ Лапи 1:1
Македония Джёрче Петров - Силекс 0:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:3 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 1:0 Македония Джёрче Петров - Брегалница 1:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Пелистер 2:0 Борец - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 1:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 1:3 Македония Джёрче Петров - Брегалница 2:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0
ЦСКА София
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Царско Село 0:0 Левски София - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 4:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Турицов Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Training Centre Petar Milosevski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Македония Джёрче Петров 5.6% (6)
X 20.6% (22)
ЦСКА София 73.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Македония Джёрче Петров
Ничья
ЦСКА София
4.90
3.55
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Македония Джёрче Петров 0:0 ЦСКА София онлайн

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Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:0 ЦСКА София

Исход игры
Македония Джёрче Петров
5.6% (6)
Ничья
20.6% (22)
ЦСКА София
73.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (44)
Меньше
57.69% (60)
Обе команды забьют
Да
56.73% (59)
Нет
43.27% (45)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА София
33.6% (36)
0:1 ЦСКА София
29% (31)
1:1 Ничья
15.9% (17)
0:2 ЦСКА София
6.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Македония Джёрче Петров
1.9% (2)
1:0 Македония Джёрче Петров
1.9% (2)
1:3 ЦСКА София
1.9% (2)
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Македония Джёрче Петров
ЦСКА София
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