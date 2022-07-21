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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Македония Джёрче Петров
0:0
Конец матча
ЦСКА София
0'
5' Желтая карточка
Жеферсон Телес
43' Желтая карточка
Matheus Lemos
45' Вторая желтая карточка
Matheus Lemos
51' Желтая карточка
Махмутович Энес
81' Желтая карточка
Adama Samake
90'+7

Ход матча

5'
 
Жеферсон Телес
43'
Matheus Lemos
 
45'
Matheus Lemos
 
46'
 
Lazar Tufegdzic
Гарсез Маурисио
49'
Adama Samake
Эмини Сефер
 
51'
 
Махмутович Энес
59'
 
Крастев Калоян
Назон Даккенс
59'
 
Яга Амос
Жеферсон Телес
66'
Скендери Эмир
Fahrudin Durdevic
 
68'
 
Дончев Асен
Вион Тибо
76'
 
Живков Радослав
Brayan Moreno
77'
Вучичевич Ваня
Kristijan Stojkovski
 
77'
Jhon Mena
Philip Aleksovski
 
81'
Adama Samake
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 107
Македония Джёрче Петров 5.6% (6)
X 20.6% (22)
ЦСКА София 73.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Hristijan
Stevkovski
5
Bojan
Ilievski
6
Личина
Эсмин
4
Мисевски
Филип
3
Fisnik
Zuka
23
Philip
Aleksovski
8
Эмини
Сефер
9
Адем
Эрмедин
17
Matheus
Lemos
29
Fahrudin
Durdevic
32
Kristijan
Stojkovski
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
4
Кох
Менно
22
Махмутович
Энес
5
Де
Нойер
Брадлей
15
Вион
Тибо
3
Жеферсон
Телес
8
Stanislav
Shopov
27
Гарсез
Маурисио
9
Назон
Даккенс
28
Brayan
Moreno
Македония Джёрче Петров
4-4-2
ЦСКА София
4-3-3

История личных встреч

Македония Джёрче Петров
ЦСКА София

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Lemos 1 1
Adama Samake 1 0
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жеферсон Телес 1 0
Махмутович Энес 1 0

Результаты последних матчей

Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Македония Джёрче Петров - Поли Яссы 1:1 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 Македония Джёрче Петров - КФ Лапи 1:1
Македония Джёрче Петров - Силекс 0:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:3 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 1:0 Македония Джёрче Петров - Брегалница 1:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Пелистер 2:0 Борец - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 1:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 1:3 Македония Джёрче Петров - Брегалница 2:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0
ЦСКА София
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Царско Село 0:0 Левски София - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 4:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Matheus Lemos получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Matheus Lemos получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Жеферсон Телес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Training Centre Petar Milosevski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Македония Джёрче Петров 5.6% (6)
    X 20.6% (22)
    ЦСКА София 73.8% (79)
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    Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:0 ЦСКА София

    Исход игры
    Македония Джёрче Петров
    5.6% (6)
    Ничья
    20.6% (22)
    ЦСКА София
    73.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (44)
    Меньше
    57.69% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.73% (59)
    Нет
    43.27% (45)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА София
    33.6% (36)
    0:1 ЦСКА София
    29% (31)
    1:1 Ничья
    15.9% (17)
    0:2 ЦСКА София
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:1 Македония Джёрче Петров
    1.9% (2)
    1:0 Македония Джёрче Петров
    1.9% (2)
    1:3 ЦСКА София
    1.9% (2)
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