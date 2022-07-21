Стадион: Stade de Luxembourg
1:2
Перерыв
0'
0:1
16' ГолКовач Стефан
19' Желтая карточкаБуш Андреас
1:1
20' ГолОмрани Абдельхаким
1:2
35' ГолМияйлович Срджан
Ход матча
16'
0:1
19'
20'
35'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
16
Руффье
Ромен
28
Гарос
Мишель
25
Накаш
Кевен
26
Симон
Жером
22
Буш
Андреас
26
Дрезгич
Урош
77
Ковач
Стефан
88
Лукич
Йован
- Основной состав
-
16 Руффье РоменВратарь
-
28 Гарос МишельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Накаш КевенПолузащитник
-
26 Симон ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Буш АндреасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мерш ЖерарЗащитник
-
98 Симон ПитЗащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ДинанПолузащитник
-
10 Покар МариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
93 Kenan Ndenge
-
-
Главный тренер: Fahrudin Kuduzovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Лукич ЙованПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омрани Абдельхаким
|1
|1
|Симон Жером
|0
|0
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковач Стефан
|1
|1
Карточки
Расинг Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буш Андреас
|1
|0
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Расинг Юнион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Свифт Эсперанж - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Страссен 6:1 Фола - Расинг Юнион 2:0
Расинг Юнион - Виктория Роспорт 2:1 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Расинг Юнион - Этцелла 1:2 Мондор-ле-Бэн - Расинг Юнион 2:3 Расинг Юнион - Унион Титус 0:0 Расинг Юнион - Прогрес 3:3 Хостерт - Расинг Юнион 1:4 Расинг Юнион - Жюнесс Эш 0:0 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Расинг Юнион - Вильц 1:3 Хамм Бенфика - Расинг Юнион 2:4 Расинг Юнион - Роданге-91 2:1 Страссен - Расинг Юнион 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Виктория Роспорт - Расинг Юнион 3:1 Расинг Юнион - Дифферданж 3:1
Чукарички
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1
Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1 Радник Сурдулица - Чукарички 0:0 Чукарички - Напредак 3:0 Спартак Суботица - Чукарички 1:2 Чукарички - Младост Лучани 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Расинг Юнион 1:2 Чукарички
Исход игры
Расинг Юнион
19% (20)
Ничья
26.7% (28)
Чукарички
54.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
60.58% (63)
Нет
39.42% (41)
Популярный счёт
1:2 Чукарички
21.9% (23)
1:1 Ничья
21% (22)
0:1 Чукарички
21% (22)
2:1 Расинг Юнион
13.3% (14)
0:2 Чукарички
9.5% (10)
0:0 Ничья
3.8% (4)
1:0 Расинг Юнион
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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