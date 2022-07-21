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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Расинг Юнион
1:2
Перерыв
Чукарички
0'
0:1
16' Гол
Ковач Стефан
19' Желтая карточка
Буш Андреас
1:1
20' Гол
Омрани Абдельхаким
1:2
35' Гол
Мияйлович Срджан

Ход матча

16'
0:1
Ковач Стефан
19'
Буш Андреас
 
20'
Омрани Абдельхаким
(Симон Жером)
1:1
35'
1:2
Мияйлович Срджан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 105
Расинг Юнион 19% (20)
X 26.7% (28)
Чукарички 54.3% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Юнион
Ничья
Чукарички
6.20
3.62
1.60
Все Коэффициенты
16
Руффье
Ромен
28
Гарос
Мишель
44
Скендерович
Делвин
14
Омрани
Абдельхаким
21
Аннетье
Жонатан
47
Лорьент
Александр
25
Накаш
Кевен
26
Симон
Жером
7
Kablan
N'Goma
15
Франсуаз
Эмманюэль
22
Буш
Андреас
35
Мичович
Новак
6
Стеванович
Миладин
26
Дрезгич
Урош
13
Вуядинович
Никола
86
Роганович
Боян
22
Мияйлович
Срджан
77
Ковач
Стефан
10
Иванович
Джордже
88
Лукич
Йован
72
Ндиайе
Ибраима
II
19
Бадамоси
Мохамед
Расинг Юнион
3-5-2
Чукарички
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омрани Абдельхаким 1 1
Симон Жером 0 0
Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковач Стефан 1 1

Карточки

Расинг Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Андреас 1 0
Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Расинг Юнион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Свифт Эсперанж - Расинг Юнион 2:0 Расинг Юнион - Страссен 6:1 Фола - Расинг Юнион 2:0
Расинг Юнион - Виктория Роспорт 2:1 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Расинг Юнион - Этцелла 1:2 Мондор-ле-Бэн - Расинг Юнион 2:3 Расинг Юнион - Унион Титус 0:0 Расинг Юнион - Прогрес 3:3 Хостерт - Расинг Юнион 1:4 Расинг Юнион - Жюнесс Эш 0:0 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Расинг Юнион - Вильц 1:3 Хамм Бенфика - Расинг Юнион 2:4 Расинг Юнион - Роданге-91 2:1 Страссен - Расинг Юнион 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Виктория Роспорт - Расинг Юнион 3:1 Расинг Юнион - Дифферданж 3:1
Чукарички
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нови Пазар - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:4 Чукарички - Шлёнск 1:0 Браво - Чукарички 2:1
Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Чукарички - Напредак 0:0 Войводина - Чукарички 0:3 Чукарички - Вождовац 0:0 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 3:1 Чукарички - Бачка-Топола 2:3 Чукарички - Партизан 0:0 Пролетер Нови-Сад - Чукарички 1:1 Войводина - Чукарички 1:2 Чукарички - Бачка-Топола 1:1 Радник Сурдулица - Чукарички 0:0 Чукарички - Напредак 3:0 Спартак Суботица - Чукарички 1:2 Чукарички - Младост Лучани 1:0

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Прогнозы 105
Расинг Юнион 19% (20)
X 26.7% (28)
Чукарички 54.3% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Юнион
Ничья
Чукарички
6.20
3.62
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Юнион 1:2 Чукарички онлайн

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Прогнозы на матч Расинг Юнион 1:2 Чукарички

Исход игры
Расинг Юнион
19% (20)
Ничья
26.7% (28)
Чукарички
54.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
60.58% (63)
Нет
39.42% (41)
Популярный счёт
1:2 Чукарички
21.9% (23)
1:1 Ничья
21% (22)
0:1 Чукарички
21% (22)
2:1 Расинг Юнион
13.3% (14)
0:2 Чукарички
9.5% (10)
0:0 Ничья
3.8% (4)
1:0 Расинг Юнион
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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