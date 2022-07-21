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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Витория Гимарайнш
3:0
Конец матча
Пушкаш-Академия
0'
1:0
4' Гол
Ламейраш Рубен
2:0
39' Гол
Силва Тьягу
48' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
3:0
65' Гол
Силва Андерсон
68' Желтая карточка
Стронати Патрицио
90' Желтая карточка
Силва Даниэл
90'+9

Ход матча

4'
Ламейраш Рубен
(Силва Андре III)
1:0
39'
Силва Тьягу
(Силва Андре III)
2:0
43'
 
Шкрибек Ален
Слагвеер Лусиано
46'
 
Захеди Шахаб
Колли Ламин
46'
Амаро Андре
Фернандеш Жорже
 
48'
 
Ван Нифф Юлл
64'
Силва Андерсон
Силва Андре
 
65'
Силва Андерсон
(Jota Silva)
3:0
68'
 
Стронати Патрицио
70'
Nelson Da Luz
Jota Silva
 
79'
 
Урблик Йозеф
Балута Александр
83'
Жанвье Николя
Алмейда Андре
 
83'
Силва Даниэл
Ламейраш Рубен
 
88'
 
Balazs Bakti
Сольноки Роланд
90'
Силва Даниэл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 108
Витория Гимарайнш 93.5% (101)
X 4.6% (5)
Пушкаш-Академия 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
2
Мигель
Магальяеш
44
Фернандеш
Жорже
6
Мумин
Абдул
25
Огава
Рёя
10
Силва
Тьягу
30
Семеду
Алфа
70
Алмейда
Андре
IV
7
Ламейраш
Рубен
17
Силва
Андре
III
11
Jota
Silva
24
Маркек
Томаш
22
Сольноки
Роланд
17
Стронати
Патрицио
25
Надь
Жолт
23
Шпондлер
Чобо
2
Межграни
Мохамед
6
Ван
Нифф
Юлл
7
Киш
Тамаш
11
Слагвеер
Лусиано
10
Балута
Александр
9
Колли
Ламин
Витория Гимарайнш
4-3-3
Пушкаш-Академия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламейраш Рубен 1 1
Силва Тьягу 1 1
Силва Андерсон 1 1
Силва Андре III 0 0
Jota Silva 0 0
Пушкаш-Академия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Даниэл 1 0
Пушкаш-Академия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 1 0
Стронати Патрицио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1
Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1
Пушкаш-Академия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Пушкаш-Академия - Санкт-Пёльтен 4:0 Пушкаш-Академия - Гонвед 1:2
Дебрецен - Пушкаш-Академия 1:1 МТК - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Мезёкёвешд 3:1 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Дьирмот - Пушкаш-Академия 1:1 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Пакш 2:0 Уйпешт - Пушкаш-Академия 2:1 Гонвед - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Дебрецен 0:2 Пушкаш-Академия - МТК 1:2 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академия 1:2 Пушкаш-Академия - Фехервар 1:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Слагвеер Лусиано уходит с поля. Alen Skribek выходит вместо него
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    Прогнозы 108
    Витория Гимарайнш 93.5% (101)
    X 4.6% (5)
    Пушкаш-Академия 1.9% (2)
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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:0 Пушкаш-Академия

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    93.5% (101)
    Ничья
    4.6% (5)
    Пушкаш-Академия
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Витория Гимарайнш
    35.2% (38)
    2:1 Витория Гимарайнш
    29.6% (32)
    1:0 Витория Гимарайнш
    15.7% (17)
    3:1 Витория Гимарайнш
    8.3% (9)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
    3:0 Витория Гимарайнш
    3.7% (4)
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