Стадион: Афонсу Энрикеш
3:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЛамейраш Рубен
2:0
39' ГолСилва Тьягу
48' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
3:0
65' ГолСилва Андерсон
68' Желтая карточкаСтронати Патрицио
90' Желтая карточкаСилва Даниэл
90'+9
Ход матча
4'
39'
2:0
48'
65'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
14
Варела
Бруну
25
Огава
Рёя
10
Силва
Тьягу
30
Семеду
Алфа
11
Jota
Silva
24
Маркек
Томаш
25
Надь
Жолт
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Огава РёяЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
11 Jota SilvaНападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
5 Са ЭлдерЗащитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
-
24 Маркек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Надь ЖолтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Захеди ШахабНападающий
-
18 Корбу МариусНападающий
-
77 Шкрибек АленНападающий
- Нападающий
-
-
67 Balazs Bakti
-
-
Главный тренер: Горняк Золт
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламейраш Рубен
|1
|1
|Силва Тьягу
|1
|1
|Силва Андерсон
|1
|1
|Силва Андре III
|0
|0
|Jota Silva
|0
|0
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Даниэл
|1
|0
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|1
|0
|Стронати Патрицио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1
Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1
Пушкаш-Академия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Пушкаш-Академия - Санкт-Пёльтен 4:0 Пушкаш-Академия - Гонвед 1:2
Дебрецен - Пушкаш-Академия 1:1 МТК - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Мезёкёвешд 3:1 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Дьирмот - Пушкаш-Академия 1:1 Пушкаш-Академия - Ференцварош 2:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Пакш 2:0 Уйпешт - Пушкаш-Академия 2:1 Гонвед - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Дебрецен 0:2 Пушкаш-Академия - МТК 1:2 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академия 1:2 Пушкаш-Академия - Фехервар 1:0 Пушкаш-Академия - Ференцварош 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:0 Пушкаш-Академия
Исход игры
Витория Гимарайнш
93.5% (101)
Ничья
4.6% (5)
Пушкаш-Академия
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
35.2% (38)
2:1 Витория Гимарайнш
29.6% (32)
1:0 Витория Гимарайнш
15.7% (17)
3:1 Витория Гимарайнш
8.3% (9)
1:1 Ничья
3.7% (4)
3:0 Витория Гимарайнш
3.7% (4)
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