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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Копер
0:1
Второй тайм: 58'
Вадуц
0'
18' Желтая карточка
Хаслер Николас
28' Желтая карточка
Ульрих Дарио
42' Желтая карточка
Палчич Матей
0:1
53' Гол
Чичек Тунахан

Ход матча

18'
 
Хаслер Николас
28'
 
Ульрих Дарио
42'
Палчич Матей
 
53'
0:1
Чичек Тунахан
(Fabio Fehr)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 106
Копер 59.4% (63)
X 22.6% (24)
Вадуц 17.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копер
Ничья
Вадуц
2.16
3.65
4.60
Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
18
Палчич
Матей
21
Жужек
Жан
33
Новоселец
Иван
2
Шимчак
Милан
15
Миттендорфер
Май
6
Luka
Vesner
Ticic
10
Kaheem
Parris
47
Котник
Андрей
11
Осуджи
Беде
Амарачи
9
Колобарич
Дарио
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
15
Шмид
Янник
29
Gabriel
Isik
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
77
Добрас
Кристиан
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
Копер
4-2-3-1
Вадуц
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Копер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палчич Матей 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаслер Николас 1 0
Ульрих Дарио 1 0

Результаты последних матчей

Копер
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1 Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1
Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0 Радомлье - Копер 0:1 Табор Сежана - Копер 1:1
Вадуц
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1
Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 2:4 Вадуц - Арау 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Чичек Тунахан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Палчич Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ульрих Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Хаслер Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SRC Bonifika Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Копер 59.4% (63)
X 22.6% (24)
Вадуц 17.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копер
Ничья
Вадуц
2.16
3.65
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копер 0:1 Вадуц онлайн

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Прогнозы на матч Копер 0:1 Вадуц

Исход игры
Копер
59.4% (63)
Ничья
22.6% (24)
Вадуц
17.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
40% (42)
Меньше
60% (63)
Обе команды забьют
Да
58.1% (61)
Нет
41.9% (44)
Популярный счёт
2:1 Копер
26.4% (28)
1:0 Копер
21.7% (23)
1:1 Ничья
18.9% (20)
1:2 Вадуц
10.4% (11)
2:0 Копер
8.5% (9)
0:1 Вадуц
6.6% (7)
0:0 Ничья
3.8% (4)
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