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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Судува
0:0
Первый тайм: 11'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 107
Судува 21.5% (23)
X 29.9% (32)
Виборг 48.6% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Судува
Ничья
Виборг
5.35
3.70
1.70
Все Коэффициенты
55
Шведкаускас
Томас
6
Леймонас Повилас
15
Живанович
Александар
19
Славицкас
Вайдас
29
Бенета
Маркас
25
Коэлью
Диогу
II
88
Павловски
Марко
10
Ромэнс
Оливье
17
Матулявичюс
Гедрюс
20
Алмейда
Тьягу
11
Аусменди
Хабьер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
Судува
3-5-2
Виборг
4-3-3

Результаты последних матчей

Судува
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Судува 2:2
Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0 Жальгирис - Судува 0:0
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1

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Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Игрок из команды Судува вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Павловски Марко из команды Судува делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 5'
      Контроль мяча: Судува: 16%, Виборг: 84%.
    • 5'
      Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Ибрагим Саид из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 4'
      Судува вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Славицкас Вайдас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 3'
      Йеппе Гроннинг из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Коэлью Диогу II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hikvision Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Судува 21.5% (23)
    X 29.9% (32)
    Виборг 48.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Судува
    Ничья
    Виборг
    5.35
    3.70
    1.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Судува 0:0 Виборг онлайн

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    Прогнозы на матч Судува 0:0 Виборг

    Исход игры
    Судува
    21.5% (23)
    Ничья
    29.9% (32)
    Виборг
    48.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.42% (41)
    Меньше
    60.58% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.27% (71)
    Нет
    31.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Виборг
    29% (31)
    1:1 Ничья
    28% (30)
    0:1 Виборг
    14% (15)
    1:0 Судува
    12.1% (13)
    2:1 Судува
    8.4% (9)
    0:2 Виборг
    3.7% (4)
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    Виборг
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