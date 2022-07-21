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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Судува
0:1
Конец матча
Виборг
0'
21' Желтая карточка
Бюрги Николас
47' Желтая карточка
Ромэнс Оливье
57' Желтая карточка
Коэлью Диогу
0:1
78' Гол
Бергер Софус
90' Желтая карточка
Christian Soerensen II
90'+5

Ход матча

21'
 
Бюрги Николас
46'
 
Ндионе Мароки
Ibrahim Said
47'
Ромэнс Оливье
 
56'
 
Лонвейк Джастин
Грот Джей-Рой
57'
Коэлью Диогу
 
57'
Йокич Милан
Ромэнс Оливье
 
68'
Мачарашвили Леван
Матулявичюс Гедрюс
 
69'
Мбомбо Куле
Аусменди Хабьер
 
74'
 
Бонде Якуб
Jeppe Groenning
74'
 
Бергер Софус
Леманс Клинт
78'
0:1
Бергер Софус
(Ндионе Мароки)
81'
Протасов Евгений
Павловски Марко
 
88'
 
Mads Soendergaard
Жамбурек Ян
90'
 
Christian Soerensen II

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 108
Судува 21.3% (23)
X 29.6% (32)
Виборг 49.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
55
Шведкаускас
Томас
6
Леймонас Повилас
15
Живанович
Александар
19
Славицкас
Вайдас
29
Бенета
Маркас
25
Коэлью
Диогу
II
88
Павловски
Марко
10
Ромэнс
Оливье
17
Матулявичюс
Гедрюс
20
Алмейда
Тьягу
11
Аусменди
Хабьер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
Судува
3-5-2
Виборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Судува
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергер Софус 1 1
Ндионе Мароки 0 0

Карточки

Судува
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромэнс Оливье 1 0
Коэлью Диогу II 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Бюрги Николас 1 0

Результаты последних матчей

Судува
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Судува 2:2
Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0 Жальгирис - Судува 0:0
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1

Будет доступно позже.

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    Прогнозы 108
    Судува 21.3% (23)
    X 29.6% (32)
    Виборг 49.1% (53)
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    Прогнозы на матч Судува 0:1 Виборг

    Исход игры
    Судува
    21.3% (23)
    Ничья
    29.6% (32)
    Виборг
    49.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.42% (41)
    Меньше
    60.58% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.27% (71)
    Нет
    31.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Виборг
    28.7% (31)
    1:1 Ничья
    27.8% (30)
    0:1 Виборг
    13.9% (15)
    1:0 Судува
    12% (13)
    2:1 Судува
    8.3% (9)
    0:2 Виборг
    3.7% (4)
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