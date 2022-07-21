Стадион: Hikvision Arena
0'
21' Желтая карточкаБюрги Николас
47' Желтая карточкаРомэнс Оливье
57' Желтая карточкаКоэлью Диогу
0:1
78' ГолБергер Софус
90' Желтая карточкаChristian Soerensen II
90'+5
Ход матча
21'
47'
57'
78'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
19
Жамбурек
Ян
14
Леманс
Клинт
31
Бех
Тобиас
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Коэлью ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мбомбо КулеНападающий
-
77 Педро ЖоаоНападающий
-
-
-
66 Rokas Pacesa
-
14 Йокич Милан
-
-
Главный тренер: Miguel Moreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
Бомбардиры внутри турнира
Судува
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергер Софус
|1
|1
|Ндионе Мароки
|0
|0
Карточки
Судува
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромэнс Оливье
|1
|0
|Коэлью Диогу II
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Soerensen II
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Результаты последних матчей
Судува
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Судува - Шяуляй 2:1 Лиетава Йонава - Судува 0:4 Судува - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Судува 2:2
Джюгас Тельшяй - Судува 2:2 Судува - Паневежис 2:1 Кауно Жальгирис - Судува 0:3 Судува - Ритеряй 1:1 Банга - Судува 0:1 Судува - Шяуляй 2:0 Судува - Лиетава Йонава 2:0 Жальгирис - Судува 0:0 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Судува - Джюгас Тельшяй 1:1 Паневежис - Судува 2:1 Судува - Кауно Жальгирис 1:1 Ритеряй - Судува 2:0 Судува - Банга 3:0 Шяуляй - Судува 0:0 Жальгирис - Судува 0:0
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Судува 0:1 Виборг
Исход игры
Судува
21.3% (23)
Ничья
29.6% (32)
Виборг
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
68.27% (71)
Нет
31.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Виборг
28.7% (31)
1:1 Ничья
27.8% (30)
0:1 Виборг
13.9% (15)
1:0 Судува
12% (13)
2:1 Судува
8.3% (9)
0:2 Виборг
3.7% (4)
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