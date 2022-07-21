Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Milan Jokic нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

46' Команда Виборг играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Живанович Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хороший удар издали нанес Кристиан Соренсен , но отличный сейв сделал Томас Сведкаускас. Угловой.

43' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Виборг выполняет удар от ворот.

40' Павловски Марко не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Судува

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Плохо сыграл Коэлью Диогу II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Судува выполняет удар от ворот.

35' Anton Gaaei из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Отличные скиллы показывает Ибрагим Саид, обводя своих соперников

30' Anton Gaaei из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Xabi Auzmendi из команды Судува делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

28' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Судува выполняет удар от ворот.

27' Шведкаускас Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Судува

25' Павловски Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Славицкас Вайдас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

24' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Славицкас Вайдас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

23' Шведкаускас Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Виборг выполняет удар от ворот.

22' Коэлью Диогу II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Бюрги Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Ромэнс Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Славицкас Вайдас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Ромэнс Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Судува выполняет удар от ворот.

17' Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали

17' Живанович Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Тобиас Бех пробил со штрафного прямо в стенку

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Грот Джей-Рой . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Опасность предотвращена - Anton Gaaei из команды Виборг вступил в отбор удачно

12' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Судува вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Xabi Auzmendi нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Шведкаускас Томас взял и забрал мяч на выходе

9' Леймонас Повилас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Леймонас Повилас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

6' Игрок из команды Судува вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ибрагим Саид из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

4' Судува вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Славицкас Вайдас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Коэлью Диогу II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Виборг начинает с центра поля