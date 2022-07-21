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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Фехервар
0:0
Первый тайм: 10'
Габала
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 177
Фехервар 44.1% (78)
X 9% (16)
Габала 46.9% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фехервар
Ничья
Габала
1.39
5.30
9.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Ковач
Даниэль
4
Рус
Адриан
31
Серафимов
Никола
13
Шабанов
Артём
11
Него
Лоик
55
Хайстер
Марсель
21
Пинту
Рубен
5
Фиоло
Оттила
23
Дардаи
Палко
7
Петряк
Иван
19
Кодро
Кенан
1
Агаев
Салахат
2
Гиртимов
Илькин
28
Мусаев
Мурад
4
Руан
III
27
Исаев
Магсад
6
Абу
Акель
Фирас
5
Алими
Исник
11
Мамедов
Асиф
7
Мурадов
Ровлан
97
Сантос
Фелипе
23
Алемао
Рафаэль
Фехервар
3-4-2-1
Габала
4-2-1-3

Результаты последних матчей

Фехервар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5
Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0 Дьёр - Фехервар 2:1 Пакш - Фехервар 3:2 Фехервар - Уйпешт 1:2 Гонвед - Фехервар 3:1 Щегед - Фехервар 0:3
Габала
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантепспор - Габала 2:1 Габала - Сабах Баку 1:1 Шамахы - Габала 0:1 Габала - Нефтчи 1:0
Зира - Габала 0:3 Габала - Карабах 0:2 Габала - Сумгаит 1:1 Сабаил - Габала 3:0 Габала - Шамахы 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Габала - Зира 0:0 Карабах - Габала 5:1 Сумгаит - Габала 0:4 Габала - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Габала 3:0 Габала - Нефтчи 1:1 Зира - Габала 1:2 Габала - Карабах 0:0 Габала - Сумгаит 2:1 Сабаил - Габала 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Угловой
    10'
    Него разыграл угловой удар с партнёрами. подача справа к воротам опасной не получилась.
  • 8'
    Него справа не смог пройти вперёд и сделал пас на партнёров к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    7'
    Фиоло у центрального круга подтолкнул в спину Сантоса.
  • 6'
    Него справа прошёл вперёд и навесил к воротам. Азербайджанские защитники мяч перехватили.
  • Фол, нарушение
    4'
    Алемао на чужой половине поля нарушил правила.
  • 3'
    Петряк сделал заброс вперёд, а Агаев на выходе к линии штрафной площади забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Фехервар" играет в сине-красной форме, "Габала" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "МОЛ-Арене Шошто"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Sosto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Фехервар 0:0 Габала

Исход игры
Фехервар
43.8% (77)
Ничья
9.1% (16)
Габала
47.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
38.37% (66)
Меньше
61.63% (106)
Обе команды забьют
Да
44.77% (77)
Нет
55.23% (95)
Популярный счёт
1:2 Габала
23.9% (42)
0:2 Габала
18.2% (32)
2:0 Фехервар
17.6% (31)
1:0 Фехервар
13.6% (24)
2:1 Фехервар
8.5% (15)
1:1 Ничья
8% (14)
0:1 Габала
2.3% (4)
3:1 Фехервар
2.3% (4)
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Фехервар
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