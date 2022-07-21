Стадион: Arena Sosto
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
11
Него
Лоик
21
Пинту
Рубен
23
Дардаи
Палко
19
Кодро
Кенан
28
Мусаев
Мурад
4
Руан
III
27
Исаев
Магсад
11
Мамедов
Асиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Него ЛоикЗащитник
- Защитник
-
21 Пинту РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Запасные игроки
-
42 Роков ЭмилВратарь
-
57 Дала МартинВратарь
- Защитник
-
29 Койнок ЖолтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Бенце БабошНападающий
-
Главный тренер: Борис Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мусаев МурадЗащитник
-
4 Руан IIIЗащитник
-
27 Исаев МагсадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамедов АсифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сафаров ЭмилНападающий
-
10 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахшиев Эльмар
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5
Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0 Дьёр - Фехервар 2:1 Пакш - Фехервар 3:2 Фехервар - Уйпешт 1:2 Гонвед - Фехервар 3:1 Щегед - Фехервар 0:3
Габала
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Газиантепспор - Габала 2:1 Габала - Сабах Баку 1:1 Шамахы - Габала 0:1 Габала - Нефтчи 1:0
Зира - Габала 0:3 Габала - Карабах 0:2 Габала - Сумгаит 1:1 Сабаил - Габала 3:0 Габала - Шамахы 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Габала - Зира 0:0 Карабах - Габала 5:1 Сумгаит - Габала 0:4 Габала - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Габала 3:0 Габала - Нефтчи 1:1 Зира - Габала 1:2 Габала - Карабах 0:0 Габала - Сумгаит 2:1 Сабаил - Габала 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фехервар 0:0 Габала
Исход игры
Фехервар
43.8% (77)
Ничья
9.1% (16)
Габала
47.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
38.37% (66)
Меньше
61.63% (106)
Обе команды забьют
Да
44.77% (77)
Нет
55.23% (95)
Популярный счёт
1:2 Габала
23.9% (42)
0:2 Габала
18.2% (32)
2:0 Фехервар
17.6% (31)
1:0 Фехервар
13.6% (24)
2:1 Фехервар
8.5% (15)
1:1 Ничья
8% (14)
0:1 Габала
2.3% (4)
3:1 Фехервар
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!