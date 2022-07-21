Первый тайм

10' Него разыграл угловой удар с партнёрами. подача справа к воротам опасной не получилась.

8' Него справа не смог пройти вперёд и сделал пас на партнёров к центральному кругу.

7' Фиоло у центрального круга подтолкнул в спину Сантоса.

6' Него справа прошёл вперёд и навесил к воротам. Азербайджанские защитники мяч перехватили.

4' Алемао на чужой половине поля нарушил правила.

3' Петряк сделал заброс вперёд, а Агаев на выходе к линии штрафной площади забрал мяч в руки.