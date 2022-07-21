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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Риека
1:0
Первый тайм: 21'
Юргорден
0'
1:0
13' Гол
Вучкич Харис

Ход матча

13'
Вучкич Харис
(Ампем Принц)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 109
Риека 58.7% (64)
X 29.4% (32)
Юргорден 11.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Юргорден
3.10
3.25
2.95
Все Коэффициенты
1
Лабрович
Недилько
28
Ivan
Smolcic
15
Крешич
Антон
4
Павлович
Матео
12
Вукчевич
Андрия
11
Ампем
Принц
18
Селахи
Линдон
40
Альварес
Пабло
7
Вранчич
Марио
19
Вучкич
Харис
9
Обрегон
Хорхе
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Риека
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Риека
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
0:1

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шибеник - Риека 0:1 Риека - Копер 1:2 Спарта Прага - Риека 2:0 Триглав Крань - Риека 1:5
Браво - Риека 1:1 Риека - Брине Гросупле 6:0 Риека - Хайдук 1:3 Риека - Хвартски Драговоляц 1:0 Риека - Украина 1:1 Славен - Риека 2:2 Риека - Хайдук 0:3 Шибеник - Риека 3:5 Риека - Осиек 3:1 Локомотив Загреб - Риека 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Истра 1961 - Риека 0:2 ХНК Горица - Риека 1:0 Хвартски Драговоляц - Риека 2:1 Риека - Осиек 3:2 Риека - Славен 3:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Вучкич Харис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Риека 58.7% (64)
X 29.4% (32)
Юргорден 11.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Юргорден
3.10
3.25
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риека 1:0 Юргорден онлайн

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Прогнозы на матч Риека 1:0 Юргорден

Исход игры
Риека
58.7% (64)
Ничья
29.4% (32)
Юргорден
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
2:1 Риека
29.4% (32)
1:1 Ничья
26.6% (29)
1:0 Риека
22.9% (25)
1:2 Юргорден
5.5% (6)
2:0 Риека
5.5% (6)
0:1 Юргорден
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Юргорден
1.8% (2)
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