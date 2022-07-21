Стадион: Ружевица
0'
1:0
13' ГолВучкич Харис
1:1
38' ГолФиннделл Хампус
1:2
54' ГолЭдвардсен Виктор
77' Желтая карточкаКрешич Антон
80' Желтая карточкаХиен Исак
81' Желтая карточкаПавлович Матео
90' Желтая карточкаАндерссон Элиас
90'+7
Ход матча
13'
1:0
38'
54'
1:2
77'
80'
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
28
Ivan
Smolcic
15
Крешич
Антон
11
Ампем
Принц
19
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ivan SmolcicЗащитник
-
15 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вук МатейЗащитник
- Защитник
-
22 Юришич РокоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Станич МатоПолузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
23 Бушня ДенисНападающий
-
24 Фриган МатияНападающий
-
-
Главный тренер: Fausto Budicin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Риека
Юргорден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вучкич Харис
|1
|1
|Ампем Принц
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|1
|1
|Финнделл Хампус
|1
|1
|Асоро Йоэль
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Матео
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шибеник - Риека 0:1 Риека - Копер 1:2 Спарта Прага - Риека 2:0 Триглав Крань - Риека 1:5
Браво - Риека 1:1 Риека - Брине Гросупле 6:0 Риека - Хайдук 1:3 Риека - Хвартски Драговоляц 1:0 Риека - Украина 1:1 Славен - Риека 2:2 Риека - Хайдук 0:3 Шибеник - Риека 3:5 Риека - Осиек 3:1 Локомотив Загреб - Риека 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Истра 1961 - Риека 0:2 ХНК Горица - Риека 1:0 Хвартски Драговоляц - Риека 2:1 Риека - Осиек 3:2 Риека - Славен 3:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Риека 1:2 Юргорден
Исход игры
Риека
58.7% (64)
Ничья
29.4% (32)
Юргорден
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
2:1 Риека
29.4% (32)
1:1 Ничья
26.6% (29)
1:0 Риека
22.9% (25)
1:2 Юргорден
5.5% (6)
2:0 Риека
5.5% (6)
0:1 Юргорден
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Юргорден
1.8% (2)
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