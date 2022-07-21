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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Риека
1:2
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
13' Гол
Вучкич Харис
1:1
38' Гол
Финнделл Хампус
1:2
54' Гол
Эдвардсен Виктор
77' Желтая карточка
Крешич Антон
80' Желтая карточка
Хиен Исак
81' Желтая карточка
Павлович Матео
90' Желтая карточка
Андерссон Элиас
90'+7

Ход матча

13'
Вучкич Харис
(Ампем Принц)
1:0
38'
1:1
Финнделл Хампус
(Эдвардсен Виктор)
54'
1:2
Эдвардсен Виктор
(Асоро Йоэль)
64'
Бушня Денис
Вранчич Марио
 
64'
Фриган Матия
Обрегон Хорхе
 
71'
 
Викхейм Густав
Эдвардсен Виктор
72'
 
Банда Эммануэль
Шуллер Расмус
77'
Крешич Антон
 
77'
Ходжа Велдин
Альварес Пабло
 
77'
Халилович Ален
Ivan Smolcic
 
80'
 
Хиен Исак
81'
Павлович Матео
 
84'
 
Лёфгрен Йеспер
Асоро Йоэль
90'
 
Андерссон Элиас
Эрикссон Магнус
90'
 
Андерссон Элиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Риека 58.7% (64)
X 29.4% (32)
Юргорден 11.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лабрович
Недилько
28
Ivan
Smolcic
15
Крешич
Антон
4
Павлович
Матео
12
Вукчевич
Андрия
11
Ампем
Принц
18
Селахи
Линдон
40
Альварес
Пабло
7
Вранчич
Марио
19
Вучкич
Харис
9
Обрегон
Хорхе
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Риека
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Риека
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучкич Харис 1 1
Ампем Принц 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 1 1
Финнделл Хампус 1 1
Асоро Йоэль 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Матео 1 0
Крешич Антон 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Элиас 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шибеник - Риека 0:1 Риека - Копер 1:2 Спарта Прага - Риека 2:0 Триглав Крань - Риека 1:5
Браво - Риека 1:1 Риека - Брине Гросупле 6:0 Риека - Хайдук 1:3 Риека - Хвартски Драговоляц 1:0 Риека - Украина 1:1 Славен - Риека 2:2 Риека - Хайдук 0:3 Шибеник - Риека 3:5 Риека - Осиек 3:1 Локомотив Загреб - Риека 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Истра 1961 - Риека 0:2 ХНК Горица - Риека 1:0 Хвартски Драговоляц - Риека 2:1 Риека - Осиек 3:2 Риека - Славен 3:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Вучкич Харис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Риека 58.7% (64)
    X 29.4% (32)
    Юргорден 11.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Риека 1:2 Юргорден

    Исход игры
    Риека
    58.7% (64)
    Ничья
    29.4% (32)
    Юргорден
    11.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Риека
    29.4% (32)
    1:1 Ничья
    26.6% (29)
    1:0 Риека
    22.9% (25)
    1:2 Юргорден
    5.5% (6)
    2:0 Риека
    5.5% (6)
    0:1 Юргорден
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Юргорден
    1.8% (2)
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