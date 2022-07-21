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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 20'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.70
3.18
3.05
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
32
Facundo
Almada
21
Juan
Rodriguez2
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
8
Монтойя
Вальтер
16
Mateo
Tanlongo
3
Lautaro
Blanco
9
Jhonatan
Candia
40
Facundo
Buonanotte
24
Alejo
Veliz
23
Franco
Herrera
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
14
Armando
Mendez
44
Francisco
Gonzalez2
13
Juan
Sforza
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
Росарио Сентраль
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
3-5-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.11
Facundo Buonanotte 1 0.11
Gaspar Servio 1 (1) 0.11
Монтойя Вальтер 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.44
Juan Manuel Garcia 1 0.11
Victor Velazquez 1 0.11
Juan Fernando Garro 1 0.11
Willer Ditta 1 0.11
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Alejo Veliz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gino Infantino 1 0
Franco Farias 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Martin Luciano 2 0
Лема Кристиан 0 1
Victor Velazquez 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 4 5 0 9 - 4 17
4. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
17. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Росарио Сентраль 0:0 9 2 3 4 3 - 7 9
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
26. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Росарио Сентраль 0:0 5 2 2 1 2 - 1 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
22. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.70
3.18
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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Росарио Сентраль
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