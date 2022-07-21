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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
26' Желтая карточка
Gino Infantino
34' Желтая карточка
Лема Кристиан
41' Желтая карточка
Juan Sforza
1:0
44' Гол
Alejo Veliz
46' Желтая карточка
Armando Mendez
70' Желтая карточка
Willer Ditta
76' Желтая карточка
Перес Пабло
77' Желтая карточка
Francis Mac Allister
83' Желтая карточка
Alejo Veliz
90'+7
23
Gaspar
Servio
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
21
Juan
Rodriguez2
26
Ismael
Cortez
8
Монтойя
Вальтер
16
Mateo
Tanlongo
3
Lautaro
Blanco
9
Jhonatan
Candia
40
Facundo
Buonanotte
24
Alejo
Veliz
23
Franco
Herrera
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
14
Armando
Mendez
44
Francisco
Gonzalez2
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
9
Juan
Manuel
Garcia
26
Ramiro
Sordo
Росарио Сентраль
3-4-3
Ньюэллс Олд Бойз
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.11
Alejo Veliz 1 0.11
Facundo Buonanotte 1 0.11
Gaspar Servio 1 (1) 0.11
Монтойя Вальтер 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.44
Juan Manuel Garcia 1 0.11
Victor Velazquez 1 0.11
Juan Fernando Garro 1 0.11
Willer Ditta 1 0.11
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Alejo Veliz 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Gino Infantino 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Franco Farias 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 6 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Sforza 3 0
Лема Кристиан 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Martin Luciano 2 0
Перес Пабло II 1 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
6. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
12. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
17. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
18. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
19. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
20. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
26. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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