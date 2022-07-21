1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаGino Infantino
34' Желтая карточкаЛема Кристиан
41' Желтая карточкаJuan Sforza
1:0
44' ГолAlejo Veliz
46' Желтая карточкаArmando Mendez
70' Желтая карточкаWiller Ditta
76' Желтая карточкаПерес Пабло
77' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
83' Желтая карточкаAlejo Veliz
90'+7
Ход матча
26'
34'
41'
44'
1:0
46'
70'
76'
83'
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
21 матч
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Baez
|1
|0.11
|Alejo Veliz
|1
|0.11
|Facundo Buonanotte
|1
|0.11
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.11
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.44
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.11
|Victor Velazquez
|1
|0.11
|Juan Fernando Garro
|1
|0.11
|Willer Ditta
|1
|0.11
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Alejo Veliz
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Mateo Tanlongo
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|6
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Лема Кристиан
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Martin Luciano
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|12.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|17.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|18.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|20.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|22.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|26.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес