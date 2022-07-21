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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
1:0
Перерыв
Банфилд
0'
1:0
17' Гол
Diego Valoyes
27' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
41' Желтая карточка
Гисси Дилан
43' Желтая карточка
Diego Valoyes

Ход матча

17'
Diego Valoyes
1:0
27'
 
Alejandro Cabrera
41'
 
Гисси Дилан
43'
Diego Valoyes
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Банфилд
2.38
3.24
4.10
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
38
Matias
Godoy
23
Франко
Алан
11
Джиротти
Федерико
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
31
Julian
Eseiza
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
28
Матиас
Гонсалез
27
Pablo
Maximiliano
Cuadra
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Банфилд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:1
КДМЭП
3:2
К
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
П
0:0
ПБ
2:1
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 1 0.11
Diego Valoyes 1 0.11
Джиротти Федерико 1 0.11
Enzo Hernan Diaz 1 0.11
Matias Godoy 0 0
Rodrigo Garro 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.56
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.33
Датоло Хесус 1 0.11
Матиас Гонсалез 1 0.11
Alejandro Cabrera 1 0.11
Урси Агустин 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 4 0
Diego Valoyes 2 0
Франко Алан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 3 0
Alejandro Cabrera 3 0
Урси Агустин 3 0
Гисси Дилан 2 0
Доминго Николас 2 0
Датоло Хесус 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Giuliano Galoppo 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
6. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
12. Банфилд 0:1 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
17. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
18. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
19. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
20. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Тальерес Кордоба 1:0 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Тальерес Кордоба 1:0 5 2 0 3 3 - 5 6
19. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
22. Банфилд 0:1 5 1 2 2 7 - 8 5
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 0:1 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 1:0 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Диего Валойес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Гисси Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Диего Валойес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Банфилд
2.38
3.24
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд онлайн

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