1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолDiego Valoyes
27' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
40' Желтая карточкаГисси Дилан
43' Желтая карточкаDiego Valoyes
62' Желтая карточкаJulian Eseiza
90'+10
Ход матча
17'
1:0
40'
43'
62'
22
Эррера
Гидо
38
Matias
Godoy
23
Франко
Алан
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Банфилд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|1
|0.11
|Diego Valoyes
|1
|0.11
|Джиротти Федерико
|1
|0.11
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.11
|Matias Godoy
|0
|0
|Rodrigo Garro
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.56
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.33
|Датоло Хесус
|1
|0.11
|Матиас Гонсалез
|1
|0.11
|Alejandro Cabrera
|1
|0.11
|Урси Агустин
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0
|Diego Valoyes
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Alejandro Cabrera
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Гисси Дилан
|2
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Датоло Хесус
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
4
50%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|12.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|17.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|18.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|20.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|22.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|19.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|20.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|22.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|24.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес