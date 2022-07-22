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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 21'
Химнасия Ла-Плата
0'
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.67
3.94
6.40
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
27
Rodrigo
Aliendro
5
Сукулини
Бруно
8
Палавесино
Агустин
31
Симон
Сантьяго
18
Lucas
Beltrain
11
Де
ла
Крус
Николас
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
10
Алеман
Брайн
30
Agustin
Cardozo
5
Чеккини
Эмануэль
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
Ривер Плейт
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.33
Ромеро Брайан 2 0.22
Парадела Хосе 1 0.11
Зидан Энцо 1 0.11
Пирес Леандро 1 0.11
Палавесино Агустин 1 0.11
Де ла Крус Николас 1 0.11
Lucas Beltrain 1 0.11
Симон Сантьяго 0 0
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.22
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.22
Erik Ramirez 1 0.11
Ramon Sosa 1 0.11
Lautaro Chavez 1 0.11
Карбонеро Йохан 1 0.11
Tomas Muro 1 0.11

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Сукулини Бруно 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 3 0
Erik Ramirez 3 0
Agustin Cardozo 3 0
Leonardo Morales 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Коласо Николас 1 0
Чеккини Эмануэль 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Tomas Muro 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0
Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Химнасия Ла-Плата 0:0 9 4 4 1 9 - 5 16
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
12. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
17. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
18. Ривер Плейт 0:0 9 2 4 3 11 - 10 10
19. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
20. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ривер Плейт 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Ривер Плейт 0:0 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.67
3.94
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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