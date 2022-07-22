1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаGuillermo Enrique
1:0
43' ГолLucas Beltrain
50' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
76' Желтая карточкаСукулини Бруно
85' Желтая карточкаTomas Muro
90'+4
Ход матча
43'
1:0
50'
76'
85'
20
Каско
Милтон
29
Гомес
Элиас
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pablo Solari
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.33
|Ромеро Брайан
|2
|0.22
|Lucas Beltrain
|2
|0.22
|Парадела Хосе
|1
|0.11
|Зидан Энцо
|1
|0.11
|Пирес Леандро
|1
|0.11
|Палавесино Агустин
|1
|0.11
|Де ла Крус Николас
|1
|0.11
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.22
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.22
|Erik Ramirez
|1
|0.11
|Ramon Sosa
|1
|0.11
|Lautaro Chavez
|1
|0.11
|Карбонеро Йохан
|1
|0.11
|Tomas Muro
|1
|0.11
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Agustin Cardozo
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Tomas Muro
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0
Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|12.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|15.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|16.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|19.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|22.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|8.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес