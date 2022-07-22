Стадион: МСХ Арена Зрители: 6912
1:3
Конец матча
0'
0:1
31' ГолВаллис Николай
37' Желтая карточкаAnders Klynge
45' Желтая карточкаРафаэль Онедика
1:1
51' ГолДрейер Андерс
1:2
57' ГолAnders Klynge
60' Желтая карточкаTobias Sahlquist
1:3
62' ГолХелениус Никлас
90'+5
Ход матча
31'
37'
45'
51'
1:1
57'
1:2
60'
62'
1:3
78'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
53
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Lukas EngelНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Силькеборг
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
62.1%
10.3%
27.6%
18 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|1
|0.5
|Исаксен Густав
|1
|0.5
|Шарлес
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|3
|1.5
|Валлис Николай
|1
|0.5
|Anders Klynge
|1
|0.5
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Sebastian Joergensen
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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