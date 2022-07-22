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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 6912
Митьюлланд
1:3
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
31' Гол
Валлис Николай
37' Желтая карточка
Anders Klynge
45' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:1
51' Гол
Дрейер Андерс
1:2
57' Гол
Anders Klynge
60' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
1:3
62' Гол
Хелениус Никлас
90'+5

Ход матча

31'
0:1
Валлис Николай
(Карстенсен Расмус)
37'
 
Anders Klynge
45'
Рафаэль Онедика
 
51'
Дрейер Андерс
(Шарлес)
1:1
57'
1:2
Anders Klynge
(Валлис Николай)
59'
Каба Сори
Исаксен Густав
 
59'
Чилуфя Эдвард
Линн Виктор
 
60'
 
Tobias Sahlquist
62'
1:3
Хелениус Никлас
(Oliver Sonne)
72'
Серенсен Оливер
Тюкосен Мадс
 
72'
Гартенманн Стефан
Далсгор Хенрик
 
78'
 
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
78'
Chris Kouakou
Шарлес
 
84'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
15
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
53
Линн
Виктор
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
5
Oliver
Sonne
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
29
Lukas
Engel
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
Митьюлланд
3-4-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Силькеборг

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

62.1%
10.3%
27.6%
18 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СДЧГ
1:4
СДЧГ
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 1 0.5
Исаксен Густав 1 0.5
Шарлес 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 3 1.5
Валлис Николай 1 0.5
Anders Klynge 1 0.5
Карстенсен Расмус 0 0
Sebastian Joergensen 0 0
Oliver Sonne 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Каба Сори 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 2 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1
Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6912 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 47%, Силькеборг: 53%.
  • Угловой
    95'
    Дрейер Андерс из команды Митьюлланд подал угловой справа.
  • 95'
    Оливер Сонн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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