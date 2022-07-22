Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Силькеборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Тюкосен Мадс нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

48' Оливер Сонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лукас Энгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи

44' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бринк Марк пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

40' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Виктор Линд пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Андерс Клинге получил желтую карточку от судьи

36' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

31' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с правой ноги!

31' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

30' Силькеборг выполняет удар от ворот.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

27' Тобиас Сальквист наказан за толчок Виктор Линд

27' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Феликс Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Силькеборг выполняет удар от ворот.

24' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

23' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

22' Силькеборг выполняет удар от ворот.

22' Шарлес из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Силькеборг

18' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Хелениус Никлас из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

6' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тобиас Сальквист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля