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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из контрольных поединков сразятся футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы». Встреча состоится в австралийском городе Перт, на арене «Оптус».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!