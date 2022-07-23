Позже
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Сэвидж ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
2 _Cash M.
-
23 Coutinho
-
-
27 _Digne L.
-
20 _Ings D.
-
-
-
-
41 _Ramsey J.
-
11 _Watkins O.
- Запасные игроки
-
25 _Olsen R.Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 _Archer C.
-
31 _Bailey L.
-
10 _Buendia E.
-
16 _Chambers C.
-
59 _Feeney J.
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: _Gerrard S.
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
28 матчей
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94% (126)
Ничья
6% (8)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.42% (81)
Меньше
23.58% (25)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
42.5% (57)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.4% (18)
2:0 Манчестер Юнайтед
13.4% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
3% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
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