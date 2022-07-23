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Манчестер Юнайтед
 
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Астон Вилла
Прогнозы 121
Манчестер Юнайтед 95% (115)
X 5% (6)
Астон Вилла 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
1.59
4.40
5.10
Все Коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках одного из контрольных поединков сразятся футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы». Встреча состоится в австралийском городе Перт, на арене «Оптус».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 121
Манчестер Юнайтед 95% (115)
X 5% (6)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
1.59
4.40
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Исход игры
Манчестер Юнайтед
94% (126)
Ничья
6% (8)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.42% (81)
Меньше
23.58% (25)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
42.5% (57)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.4% (18)
2:0 Манчестер Юнайтед
13.4% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
3% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
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