  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 1
Манчестер Юнайтед 100% (1)
X 0% (0)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 1 день 21 час 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 1
    Манчестер Юнайтед 100% (1)
    X 0% (0)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Астон Вилла
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     