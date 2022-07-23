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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Браге
1:1
Второй тайм: 57'
Хальмстад
0'
0:1
14' Гол
Сведберг Джонатан
42' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
42' Желтая карточка
Карлберг Дуглас
1:1
47' Гол
Сёдерберг Никлас

Ход матча

14'
0:1
Сведберг Джонатан
42'
 
Ахльстранд Эрик
42'
Карлберг Дуглас
 
47'
Сёдерберг Никлас
(Карлберг Дуглас)
1:1
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Хальмстад
3.50
4.21
3.60
Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
5
Баффо
Джозеф
2
Боаки
Томас
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
Браге
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Браге
Хальмстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:1
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
4:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перссон Хоаким 5 0.33
Johan Arvidsson 4 0.27
Сёдерберг Никлас 4 0.27
Карлберг Дуглас 3 0.2
Christopher Redenstrand 2 0.13
Зеттерстрём Александр 2 0.13
Рейнхольдссон Андре 2 (1) 0.13
Тамими Джонатан 1 0.07
Хеллберг Сет 1 0.07
Лундин Антон 1 0.07
Jacob Stensson 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 7 0.47
Баффо Джозеф 6 (4) 0.4
Боман Микаэль 4 0.27
Карим Садат 3 0.2
Кроон Самуэль 3 0.2
Сведберг Джонатан 2 0.13
Дальстрём Виллиам 1 0.07
Ахльстранд Эрик 1 0.07
Юханссон Андреас 1 0.07
Алланссон Йоэль 1 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.07
Нильссон Малькольм 1 0.07
Викстрём Эмиль 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бернтссон Александер 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 5 0
Henry Sletsjoee 4 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Карлберг Дуглас 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Редин Понтус 1 1
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Лундин Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Сведберг Джонатан 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Карлссон Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
8
53%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
4
67%
76-90

Забито

26
30
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
4
15%
3
10%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
7
27%
2
7%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
7
27%
12
40%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
7
54%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1
Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 15 9 3 3 31 - 15 30
2. Браге 1:1 15 7 6 2 27 - 14 27
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 0:1 15 5 5 5 20 - 24 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 14 3 3 8 21 - 29 12
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эстерсунд 1:0 15 2 4 9 10 - 26 10
16. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 1:1 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 1:1 8 4 3 1 15 - 6 15
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
9. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Ландскруна 0:1 7 3 2 2 12 - 12 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 8 4 3 1 16 - 9 15
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 1:1 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 0:1 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
14. Эстерсунд 1:0 9 1 2 6 5 - 16 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Карлберг Дуглас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Ахльстранд Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Сведберг Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Хальмстад
3.50
4.21
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 1:1 Хальмстад онлайн

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