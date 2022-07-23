0'
0:1
14' ГолСведберг Джонатан
42' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
42' Желтая карточкаКарлберг Дуглас
1:1
46' ГолСёдерберг Никлас
1:2
88' ПенальтиБаффо Джозеф
90'+7
Ход матча
14'
42'
42'
46'
88'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Браге
Хальмстад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перссон Хоаким
|5
|0.33
|Сёдерберг Никлас
|5
|0.33
|Johan Arvidsson
|4
|0.27
|Карлберг Дуглас
|3
|0.2
|Christopher Redenstrand
|2
|0.13
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.13
|Рейнхольдссон Андре
|2 (1)
|0.13
|Тамими Джонатан
|1
|0.07
|Хеллберг Сет
|1
|0.07
|Лундин Антон
|1
|0.07
|Jacob Stensson
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|7
|0.47
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.47
|Боман Микаэль
|4
|0.27
|Карим Садат
|3
|0.2
|Кроон Самуэль
|3
|0.2
|Сведберг Джонатан
|2
|0.13
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.07
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.07
|Алланссон Йоэль
|1
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.07
|Нильссон Малькольм
|1
|0.07
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бернтссон Александер
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Карлберг Дуглас
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Редин Понтус
|1
|1
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
9
53%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
42%
4
27%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
4
67%
76-90
Забито
27
32
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 0
4
15%
4
13%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
8
30%
30%
2
6%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
7
26%
13
41%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
7
47%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1
Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Броммапойкарна
|14
|6
|4
|4
|30 - 23
|22
|8.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|3
|4
|8
|21 - 29
|13
|14.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|15.
|Эргрюте
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|2.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|3.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|4.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|7.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|14.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Эргрюте
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|Далкурд
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 13
|3
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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