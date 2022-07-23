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Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
0:1
Второй тайм: 58'
Эстерсунд
0'
17' Желтая карточка
Вейлид Сесар
36' Желтая карточка
Kevin Jablinski
47' Желтая карточка
Хейер Мелкер
0:1
54' Гол
Штольт Малкольм

Ход матча

17'
 
Вейлид Сесар
36'
 
Kevin Jablinski
47'
Хейер Мелкер
 
54'
0:1
Штольт Малкольм
(Вейлид Сесар)
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эстерсунд
2.06
4.20
5.92
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
4
Peter
Amoran
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
26
Chovanie
Amatkarijo
13
Фрицсон
Людвиг
11
Бельман
Хенрик
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
17
Штольт
Малкольм
Ландскруна
3-4-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.33
Эгнелль Адам 4 0.27
Перссон Эрик 3 0.2
Ousmane Diawara 3 0.2
Оттоссон Филип 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Viktor Ekblom 1 0.07
Jesper Strid 1 0.07
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.07
Бельман Хенрик 1 0.07
Фрицсон Людвиг 1 0.07
Вейлид Сесар 1 0.07
Jordan Attah Kadiri 1 0.07
Досис Николаос 1 0.07
Аджумани Янник 1 0.07
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Бликст Якоб 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
6
55%
2
13%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
3
14%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
3
33%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
2
10%
1
11%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
9%
4
15%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
2
9%
6
23%
61-75
10
45%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 15 9 3 3 31 - 15 30
2. Браге 1:1 15 7 6 2 27 - 14 27
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 0:1 15 5 5 5 20 - 24 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 14 3 3 8 21 - 29 12
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эстерсунд 1:0 15 2 4 9 10 - 26 10
16. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 1:1 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 1:1 8 4 3 1 15 - 6 15
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
9. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Ландскруна 0:1 7 3 2 2 12 - 12 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 8 4 3 1 16 - 9 15
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 1:1 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 0:1 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
14. Эстерсунд 1:0 9 1 2 6 5 - 16 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Вейлид Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эстерсунд
2.06
4.20
5.92
Все Коэффициенты
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