1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаВейлид Сесар
36' Желтая карточкаKevin Jablinski
47' Желтая карточкаХейер Мелкер
0:1
54' ГолШтольт Малкольм
77' Желтая карточкаБликст Якоб
82' Желтая карточкаKristian Sirum Novak
1:1
85' ГолOusmane Diawara
90' Вторая желтая карточкаХейер Мелкер
90'+7
Ход матча
17'
36'
47'
54'
0:1
77'
85'
1:1
90'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Ландскруна
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.33
|Эгнелль Адам
|4
|0.27
|Ousmane Diawara
|4
|0.27
|Перссон Эрик
|3
|0.2
|Оттоссон Филип
|1
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.07
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Viktor Ekblom
|1
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.07
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.07
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.07
|Вейлид Сесар
|1
|0.07
|Бельман Хенрик
|1
|0.07
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.07
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.07
|Досис Николаос
|1
|0.07
|Штольт Малкольм
|1
|0.07
|Аджумани Янник
|1
|0.07
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейер Мелкер
|4
|1
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Оттоссон Филип
|3
|1
|Philip Andersson I
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Kevin Jablinski
|4
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kristian Sirum Novak
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
6
50%
3
19%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
14%
1
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
4
40%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
9%
4
15%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
10
43%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Броммапойкарна
|14
|6
|4
|4
|30 - 23
|22
|8.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|15
|3
|4
|8
|21 - 29
|13
|14.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|15.
|Эргрюте
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|2.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|3.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|4.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|7.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|14.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Эргрюте
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|Далкурд
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 13
|3
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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