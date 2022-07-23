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Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
17' Желтая карточка
Вейлид Сесар
36' Желтая карточка
Kevin Jablinski
47' Желтая карточка
Хейер Мелкер
0:1
54' Гол
Штольт Малкольм
77' Желтая карточка
Бликст Якоб
82' Желтая карточка
Kristian Sirum Novak
1:1
85' Гол
Ousmane Diawara
90' Вторая желтая карточка
Хейер Мелкер
90'+7
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
4
Peter
Amoran
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
26
Chovanie
Amatkarijo
13
Фрицсон
Людвиг
11
Бельман
Хенрик
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
17
Штольт
Малкольм
Ландскруна
3-4-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.33
Эгнелль Адам 4 0.27
Ousmane Diawara 4 0.27
Перссон Эрик 3 0.2
Оттоссон Филип 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Viktor Ekblom 1 0.07
Jesper Strid 1 0.07
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.07
Вейлид Сесар 1 0.07
Бельман Хенрик 1 0.07
Фрицсон Людвиг 1 0.07
Jordan Attah Kadiri 1 0.07
Досис Николаос 1 0.07
Штольт Малкольм 1 0.07
Аджумани Янник 1 0.07
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейер Мелкер 4 1
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Kevin Jablinski 4 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Kristian Sirum Novak 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
6
50%
3
19%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
14%
1
10%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
4
40%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
9%
4
15%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
10
43%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 0:0 15 3 4 8 21 - 29 13
14. Далкурд 0:0 15 3 3 9 12 - 25 12
15. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
7. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 0:0 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Йёнчёпинг 0:0 8 2 2 4 14 - 15 8
14. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Йёнчёпинг 0:0 7 1 2 4 7 - 14 5
14. Далкурд 0:0 7 0 3 4 3 - 13 3
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Хейер Мелкер получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Вейлид Сесар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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