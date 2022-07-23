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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мальмё
1:0
Второй тайм: 49'
Сириус
0'
18' Желтая карточка
Видгрен Деннис
32' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
1:0
33' Гол
Сейдиу Патриот

Ход матча

18'
 
Видгрен Деннис
30'
Пенья Серхио
Сиби Маам
 
32'
 
Стенссон Даниэль
33'
Сейдиу Патриот
(Зейдан Мустафа)
1:0
46'
Халуш Матей
Хаджикадунич Деннис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сириус
7.40
8.84
9.20
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
25
Сиби
Маам
20
Зейдан
Мустафа
10
Кристиансен
Андерс
36
Сейдиу
Патриот
11
Тойвонен
Ола
19
Бирманчевич
Велько
1
Нильссон
Давид
4
Да
Грака
Кристофер
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
18
Стенссон
Даниэль
7
Рогич
Филип
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
9
Куаку
Кристиан
III
Мальмё
4-3-3
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Мальмё
Сириус

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 5 0.31
Бирманчевич Велько 3 0.19
Тойвонен Ола 3 0.19
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.13
Сейдиу Патриот 2 0.13
Абубакари Малик 2 0.13
Бергет Йо Инге 1 (1) 0.06
Пенья Серхио 1 0.06
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.33
Aron Bjarnason I 3 0.2
Зейдан Мустафа 2 0.13
Хелльборг Адам 1 0.07
Матисен Маркус 1 0.07
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.07
Шабани Лаорент 1 0.07
Сугита Юкия 1 0.07
Ларсон Карл 1 0.07
Рогич Филип 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 5 0
Шабани Лаорент 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Сугита Юкия 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
2
50%
2
13%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

21
15
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
24%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
24%
3
20%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
7
32%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1
Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2
Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
3. Мальмё 1:0 16 9 3 4 20 - 12 30
4. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
8. Сириус 0:1 15 6 3 6 17 - 21 21
9. Мьельбю 14 5 5 4 14 - 13 20
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 14 3 1 10 15 - 36 10
15. Дегерфорс 14 2 2 10 10 - 29 8
16. Хельсинборг 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 1:0 8 6 1 1 14 - 4 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 0:1 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. Мальмё 1:0 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 0:1 9 2 3 4 9 - 15 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 7 1 0 6 5 - 15 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Хаджикадунич Деннис уходит с поля. Халуш Матей выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Желтая карточка
    18'
    Видгрен Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сириус
7.40
8.84
9.20
Все Коэффициенты
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