Стадион: Эледа
0'
18' Желтая карточкаВидгрен Деннис
32' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
1:0
33' ГолСейдиу Патриот
49' Вторая желтая карточкаВидгрен Деннис
2:0
52' ГолЗейдан Мустафа
2:1
87' ПенальтиРогич Филип
3:1
89' ГолСейдиу Патриот
90'+4
Ход матча
18'
32'
33'
1:0
49'
52'
2:0
87'
2:1
89'
3:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
27
Далин
Юхан
25
Сиби
Маам
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Сисей ЙозефНападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Мальмё
Сириус
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|5
|0.31
|Бирманчевич Велько
|3
|0.19
|Тойвонен Ола
|3
|0.19
|Сейдиу Патриот
|3
|0.19
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.13
|Абубакари Малик
|2
|0.13
|Бергет Йо Инге
|1 (1)
|0.06
|Пенья Серхио
|1
|0.06
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|5
|0.33
|Зейдан Мустафа
|3
|0.2
|Aron Bjarnason I
|3
|0.2
|Хелльборг Адам
|1
|0.07
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.07
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.07
|Сугита Юкия
|1
|0.07
|Ларсон Карл
|1
|0.07
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|5
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
6
38%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
2
40%
3
17%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
24
16
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
6
25%
4
25%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
27%
8
32%
31-45
2
18%
4
16%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1
Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2
Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|9
|4
|1
|32 - 19
|31
|2.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|3.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Мьельбю
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|3
|1
|10
|15 - 36
|10
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 29
|9
|16.
|Хельсинборг
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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