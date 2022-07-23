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Стадион:
Рейнджерс
0:0
Первый тайм
Тоттенхэм
Прогнозы 107
Рейнджерс 7.5% (8)
X 17.8% (19)
Тоттенхэм 74.8% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Тоттенхэм
4.50
4.50
1.72
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Новости
Рейнджерс
Тоттенхэм

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Рейнджерс 2:1 Данди - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
  • Первый тайм
  • 10'
    "Рейнджерс" покомбинировал на чужой половине поля без попыток обострения.
  • 9'
    Подачу Баришича слева в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • 8'
    Шотландцы под прессингом соперников комбинируют у своей штрафной площади.
  • Угловой
    7'
    Сон от углового флага навесил на Хёйбьерга, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    6'
    Сон вывел справа к воротам Кулушевский, чей удар в ближний угол Макгрегор отразил ногой.
  • 5'
    Длинный заброс вперёд от Сауттера перехватил Санчес.
  • 4'
    Матондо по правому флангу не смог продвинуться вперёд.
  • 3'
    После прострела Сессеньона слева Сон пропустил мяч, а Кейн оказался не готов нанести удар с девяти метров.
  • 2'
    "Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Айброксе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют шотландский «Рейнджерс» и английский «Тоттенхэм». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 107
Рейнджерс 7.5% (8)
X 17.8% (19)
Тоттенхэм 74.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Тоттенхэм
4.50
4.50
1.72
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Рейнджерс 0:0 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Рейнджерс 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Рейнджерс
7.3% (8)
Ничья
17.4% (19)
Тоттенхэм
75.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (80)
Меньше
23.08% (24)
Обе команды забьют
Да
92.31% (96)
Нет
7.69% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.1% (59)
1:1 Ничья
14.7% (16)
2:1 Рейнджерс
5.5% (6)
1:3 Тоттенхэм
5.5% (6)
2:3 Тоттенхэм
4.6% (5)
0:2 Тоттенхэм
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Тоттенхэм
2.8% (3)
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