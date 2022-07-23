Стадион: Ibrox Stadium (Glasgow)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сауттар ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
- Нападающий
-
11 Лоуренс ТомНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
-
64 Дивайн АдамЗащитник
-
99 Катич НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
24 Спенс ДжедПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
29 Сарр ПапПолузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1
Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Рейнджерс 2:1 Данди - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Прогнозы на матч Рейнджерс 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Рейнджерс
7.3% (8)
Ничья
17.4% (19)
Тоттенхэм
75.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (80)
Меньше
23.08% (24)
Обе команды забьют
Да
92.31% (96)
Нет
7.69% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.1% (59)
1:1 Ничья
14.7% (16)
2:1 Рейнджерс
5.5% (6)
1:3 Тоттенхэм
5.5% (6)
2:3 Тоттенхэм
4.6% (5)
0:2 Тоттенхэм
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Тоттенхэм
2.8% (3)
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