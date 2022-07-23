Стадион: Таммела
Ход матча
35'
1:0
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
13
Сийра
Тууре
10
Ларссон
Адам
19
Терхо
Каспер
37
Танака
Атому
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Ильвес
ХИК
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|6
|0.4
|Kai Meriluoto
|6
|0.4
|Оллила Туомас
|4
|0.27
|Нгуекам Ариэль
|2
|0.13
|Ларссон Адам
|2
|0.13
|Алмен Микаэль
|1
|0.07
|Видьеског Аксель
|1
|0.07
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (2)
|0.25
|Терхо Каспер
|2
|0.13
|Тенхо Миро
|2
|0.13
|Олусанья Антони
|2
|0.13
|Жаир
|2
|0.13
|Серраренс Фабиан
|1
|0.06
|Браун Дэвид
|1
|0.06
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.06
|Хетемай Перпарим
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Мартич Мануэль
|1
|0.06
|Хосконен Артту
|1
|0.06
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Мурило
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Манга Таби
|3
|0
|Арифи Дони
|3
|0
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
5
33%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
5
23%
4
18%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
18%
7
32%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
8
40%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1
Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|0:1
|16
|9
|3
|4
|22 - 15
|30
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Ильвес
|1:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|5.
|Оулу
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|6.
|Хака
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|7.
|Интер Турку
|14
|5
|3
|6
|27 - 21
|18
|8.
|СЯК Сейнайоки
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|ВПС
|14
|5
|1
|8
|29 - 21
|16
|10.
|Мариехамн
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Лахти
|15
|3
|3
|9
|14 - 34
|12
|12.
|ХИФК
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|0:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Ильвес
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|5.
|Хака
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|СЯК Сейнайоки
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|8.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|0:1
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Ильвес
|1:0
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Интер Турку
|7
|2
|1
|4
|12 - 12
|7
|10.
|ХИФК
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров