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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Ильвес
1:2
Конец матча
ХИК
0'
1:0
35' Гол
Ларссон Адам
1:1
72' Гол
Радулович Боян
1:2
88' Гол
Хосконен Артту
90'+7
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
13
Сийра
Тууре
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
11
Нгуекам
Ариэль
10
Ларссон
Адам
32
Patrick
Loa
Loa
1
Хазард
Конор
3
Саксела
Янне
5
Хосконен
Артту
14
Пелтола
Матти
19
Терхо
Каспер
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
23
Соири
Пюрю
44
Серраренс
Фабиан
77
Абубакари
Малик
58
Или-Кокко
Йоханнес
Ильвес
ХИК

История личных встреч

Ильвес
ХИК

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 6 0.4
Kai Meriluoto 6 0.4
Оллила Туомас 4 0.27
Нгуекам Ариэль 2 0.13
Ларссон Адам 2 0.13
Алмен Микаэль 1 0.07
Видьеског Аксель 1 0.07
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (2) 0.31
Терхо Каспер 2 0.13
Тенхо Миро 2 0.13
Олусанья Антони 2 0.13
Жаир 2 0.13
Хосконен Артту 2 0.13
Серраренс Фабиан 1 0.06
Браун Дэвид 1 0.06
Или-Кокко Йоханнес 1 0.06
Хетемай Перпарим 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Мартич Мануэль 1 0.06
Бурджеллаб Нассим 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Мурило 0 0
Вяянянен Сантери 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 3 1
Катц Калле 4 0
Сийра Тууре 3 0
Манга Таби 3 0
Арифи Дони 3 0
Нгуекам Ариэль 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Тенхо Миро 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
5
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Забито

23
24
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
13%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
4
17%
8
33%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
9
41%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1
Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 16 10 3 3 24 - 15 33
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Хака 1:1 15 6 4 5 23 - 25 22
5. Оулу 0:1 15 6 3 6 19 - 22 21
6. Ильвес 15 5 4 6 22 - 23 19
7. Интер Турку 14 5 3 6 27 - 21 18
8. Мариехамн 1:0 15 4 6 5 16 - 20 18
9. ВПС 1:1 15 5 2 8 30 - 22 17
10. СЯК Сейнайоки 14 4 4 6 17 - 24 16
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 14 1 4 9 10 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Хака 1:1 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
6. СЯК Сейнайоки 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
8. Оулу 0:1 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Мариехамн 1:0 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 1:1 7 0 2 5 5 - 11 2
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 8 5 2 1 9 - 4 17
2. ВПС 1:1 8 5 0 3 25 - 11 15
3. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Оулу 0:1 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Хака 1:1 8 2 2 4 11 - 15 8
7. Мариехамн 1:0 8 2 2 4 8 - 12 8
8. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
9. Ильвес 7 1 4 2 10 - 11 7
10. Интер Турку 7 2 1 4 12 - 12 7
11. ХИФК 6 1 3 2 7 - 8 6
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
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    Где смотреть матч Ильвес 1:2 ХИК онлайн

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