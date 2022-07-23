  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
0:0
Второй тайм: 53'
Далкурд
0'
33' Желтая карточка
Arvid Eriksson
45' Желтая карточка
Ламин Адам Бен

Ход матча

33'
Arvid Eriksson
 
45'
Ламин Адам Бен
 
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Далкурд
2.15
3.55
3.50
Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
15
Arvid
Eriksson
5
Фендрих
Фредрик
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
17
Эдквист
Адриан
28
Anas
Al
Asbahi
8
Барни
Юнес
3
Фазал
Мохаммад
29
Аль-Хамлави
Ассад
10
Бук
Робин
1
Jon
Viscosi
23
Arash
Motaraghebjafarpour
4
Umit
Aras
16
Rassa
Rahmani
3
Alex
Simovski
17
Fabio
Dixon
6
Suleman
Zurmati
10
Haron
Zubair
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
24
Лагерфельдт
Лукас
Йёнчёпинг
4-4-2
Далкурд
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Далкурд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.27
Николич Марко 3 0.2
Нордстрем Элиас 3 0.2
Марич Аднан 2 0.13
Гваргис Питер 2 0.13
Фазал Мохаммад 2 0.13
Моенза Малкольм 1 0.07
Эдквист Адриан 1 0.07
Ассогба Юсуф 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.33
Арин Франк 1 0.07
Stefan Wolf2 1 0.07
Рахмани Бахтияр 1 0.07
Ezequiel Montagna 1 0.07
Костонс Кун 1 0.07
Arash Motaraghebjafarpour 1 0.07
Лагерфельдт Лукас 1 0.07
Andreas Katsantonis 0 0
Fabio Dixon 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 3 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 2 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Бук Робин 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Anas Al Asbahi 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Arvid Eriksson 1 0
Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Simovski 4 0
Костонс Кун 2 1
Арин Франк 3 0
Stefan Wolf2 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Fabio Dixon 1 1
Кабаши Ариан 2 0
Ezequiel Montagna 2 0
Andreas Katsantonis 2 0
Rassa Rahmani 2 0
Аллен Бобби 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Haron Zubair 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
1
0%
0%

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
6
40%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
5
24%
3
20%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
10%
7
32%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
7
24%
4
18%
61-75
8
28%
4
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2
Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 0:0 15 3 4 8 21 - 29 13
14. Далкурд 0:0 15 3 3 9 12 - 25 12
15. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
7. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 0:0 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Йёнчёпинг 0:0 8 2 2 4 14 - 15 8
14. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Йёнчёпинг 0:0 7 1 2 4 7 - 14 5
14. Далкурд 0:0 7 0 3 4 3 - 13 3
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Далкурд
2.15
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Далкурд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Йёнчёпинг
Далкурд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 