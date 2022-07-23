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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
0:1
Конец матча
Далкурд
0'
33' Желтая карточка
Arvid Eriksson
45' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
63' Желтая карточка
Rassa Rahmani
68' Желтая карточка
Эдквист Адриан
0:1
81' Гол
Ezequiel Montagna
83' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90'+6
1
Якобссон
Феликс
15
Arvid
Eriksson
5
Фендрих
Фредрик
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
17
Эдквист
Адриан
28
Anas
Al
Asbahi
8
Барни
Юнес
3
Фазал
Мохаммад
29
Аль-Хамлави
Ассад
10
Бук
Робин
1
Jon
Viscosi
23
Arash
Motaraghebjafarpour
4
Umit
Aras
16
Rassa
Rahmani
3
Alex
Simovski
17
Fabio
Dixon
6
Suleman
Zurmati
10
Haron
Zubair
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
24
Лагерфельдт
Лукас
Йёнчёпинг
4-4-2
Далкурд
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Далкурд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.27
Николич Марко 3 0.2
Нордстрем Элиас 3 0.2
Марич Аднан 2 0.13
Гваргис Питер 2 0.13
Фазал Мохаммад 2 0.13
Моенза Малкольм 1 0.07
Эдквист Адриан 1 0.07
Ассогба Юсуф 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.33
Ezequiel Montagna 2 0.13
Арин Франк 1 0.07
Stefan Wolf2 1 0.07
Рахмани Бахтияр 1 0.07
Костонс Кун 1 0.07
Arash Motaraghebjafarpour 1 0.07
Лагерфельдт Лукас 1 0.07
Andreas Katsantonis 0 0
Fabio Dixon 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 3 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 2 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Бук Робин 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Anas Al Asbahi 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Эдквист Адриан 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Arvid Eriksson 1 0
Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Simovski 4 0
Костонс Кун 2 1
Кабаши Ариан 3 0
Арин Франк 3 0
Stefan Wolf2 3 0
Rassa Rahmani 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Fabio Dixon 1 1
Ezequiel Montagna 2 0
Andreas Katsantonis 2 0
Аллен Бобби 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Haron Zubair 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
1
0%
0%

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
6
38%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
7
32%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
9
30%
4
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2
Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 15 3 3 9 21 - 30 12
15. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
7. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
14. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Arvid Eriksson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:1 Далкурд онлайн

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