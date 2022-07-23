0'
33' Желтая карточкаArvid Eriksson
45' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
63' Желтая карточкаRassa Rahmani
68' Желтая карточкаЭдквист Адриан
0:1
81' ГолEzequiel Montagna
83' Желтая карточкаКабаши Ариан
90'+6
Ход матча
33'
45'
63'
68'
81'
83'
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Fabio DixonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Haron ZubairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
18 Laziar Osman
-
-
Главный тренер: Yasin Aras
История личных встреч
Йёнчёпинг
Далкурд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.27
|Николич Марко
|3
|0.2
|Нордстрем Элиас
|3
|0.2
|Марич Аднан
|2
|0.13
|Гваргис Питер
|2
|0.13
|Фазал Мохаммад
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.07
|Эдквист Адриан
|1
|0.07
|Ассогба Юсуф
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.33
|Ezequiel Montagna
|2
|0.13
|Арин Франк
|1
|0.07
|Stefan Wolf2
|1
|0.07
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.07
|Костонс Кун
|1
|0.07
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0.07
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.07
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Anas Al Asbahi
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Эдквист Адриан
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Arvid Eriksson
|1
|0
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alex Simovski
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Кабаши Ариан
|3
|0
|Арин Франк
|3
|0
|Stefan Wolf2
|3
|0
|Rassa Rahmani
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Fabio Dixon
|1
|1
|Ezequiel Montagna
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Haron Zubair
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
1
0%
0%
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
6
38%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Пропущено
30
22
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
7
32%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
20%
3
14%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
9
30%
4
18%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2
Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Броммапойкарна
|14
|6
|4
|4
|30 - 23
|22
|8.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|15
|3
|3
|9
|21 - 30
|12
|15.
|Эргрюте
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|2.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|3.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|4.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|7.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|15.
|Эргрюте
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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