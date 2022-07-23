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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 42'
Дегерфорс
0'
20' Желтая карточка
Гранат Густав

Ход матча

20'
 
Гранат Густав

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Дегерфорс
5.00
4.00
5.90
Все Коэффициенты
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Фараж
Омар
10
Вукоевич
Диян
Мьельбю
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:2
А
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 5 0.33
Моро Мамудо 2 0.13
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.13
Густавссон Йеспер 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Густафссон Виктор 1 0.07
Грасия Карлос 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.33
Diego Campos2 2 0.13
Джурджич Никола 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Эрквист Расмус 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Magnus Woerts 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Гравиус Христос 3 0
Diego Campos2 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Карлен Адам 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
7
47%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
5
56%
76-90

Пропущено

12
30
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 14
1
8%
10
33%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
3
25%
6
20%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
3
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
3. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
4. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
7. Мьельбю 0:0 15 5 6 4 14 - 13 21
8. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 14 3 1 10 15 - 36 10
15. Дегерфорс 0:0 15 2 3 10 10 - 29 9
16. Хельсинборг 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 0:0 8 3 4 1 10 - 6 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 0:0 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 0:0 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 0:0 8 1 1 6 5 - 15 4
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
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  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Гранат Густав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Дегерфорс
5.00
4.00
5.90
Все Коэффициенты
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