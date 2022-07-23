Стадион: Страндваллен
Ход матча
20'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
4
Эйле
Ноа
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
19
Фараж
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Мьельбю
Дегерфорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|5
|0.33
|Моро Мамудо
|2
|0.13
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.13
|Густавссон Йеспер
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Йоханссон Херман
|1
|0.07
|Густафссон Виктор
|1
|0.07
|Грасия Карлос
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.33
|Diego Campos2
|2
|0.13
|Джурджич Никола
|1
|0.07
|Салмон Джастин
|1
|0.07
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Эрквист Расмус
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Magnus Woerts
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Гравиус Христос
|3
|0
|Diego Campos2
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Линделль Эрик
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
7
47%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
4
27%
5
56%
76-90
Пропущено
12
30
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 14
1
8%
10
33%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
3
25%
6
20%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
3
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|9
|4
|1
|32 - 19
|31
|2.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|3.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|21 - 17
|28
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|7.
|Мьельбю
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|3
|1
|10
|15 - 36
|10
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 29
|9
|16.
|Хельсинборг
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|3.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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