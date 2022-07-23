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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мьельбю
2:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
20' Желтая карточка
Гранат Густав
45' Желтая карточка
Перссон Ноа
55' Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод
74' Желтая карточка
Magnus Woerts
0:1
77' Гол
Вукоевич Диян
1:1
85' Гол
Silas Nwankwo
2:1
88' Гол
Перссон Ноа
90' Желтая карточка
Йоханссон Херман
90'+8

Ход матча

20'
 
Гранат Густав
45'
Перссон Ноа
 
46'
Бергстрем Якоб
Моро Мамудо
 
50'
Йоханссон Херман
Бергстрем Якоб
 
55'
 
Гайаю Джозеф-Клод
58'
 
Линделль Эрик
Фараж Омар
62'
 
Elyas Bouzaiene
Край Антон
69'
Аль-Аммари Амир
Густафссон Виктор
 
69'
Magnus Woerts
Эйле Ноа
 
74'
Magnus Woerts
 
77'
0:1
Вукоевич Диян
(Elyas Bouzaiene)
81'
Лёфквист Дэвид
Кричак Иван
 
85'
Silas Nwankwo
(Аль-Аммари Амир)
1:1
88'
Перссон Ноа
(Silas Nwankwo)
2:1
89'
 
Бертильссон Юхан
Гранат Густав
90'
Йоханссон Херман
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Фараж
Омар
10
Вукоевич
Диян
Мьельбю
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:2
А
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 6 0.4
Моро Мамудо 2 0.13
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.13
Густавссон Йеспер 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Густафссон Виктор 1 0.07
Грасия Карлос 1 0.07
Перссон Ноа 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.33
Diego Campos2 2 0.13
Джурджич Никола 1 0.07
Вукоевич Диян 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Эрквист Расмус 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Халити Йетмир 3 0
Magnus Woerts 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Перссон Ноа 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 1
Гравиус Христос 3 0
Diego Campos2 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Карлен Адам 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
6
46%
4
67%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
17%
3
18%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
6
35%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
7
47%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
6
35%
6
60%
76-90

Пропущено

13
32
5 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
1
8%
10
31%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
3
23%
6
19%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
2
15%
2
6%
61-75
4
31%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1
Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
3. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
4. АИК 15 8 4 3 21 - 17 28
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
7. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
8. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 14 3 4 7 12 - 22 13
14. Сундсвалль 14 3 1 10 15 - 36 10
15. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
16. Хельсинборг 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
8. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
3. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
4. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
5. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
6. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Перссон Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Гранат Густав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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