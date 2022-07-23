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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Легия
0:0
Первый тайм: 7'
Заглембе Любин
0'
5' Желтая карточка
Роуз Линдси
7' Желтая карточка

Ход матча

5'
Роуз Линдси
 
7'
 
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Заглембе Любин
1.80
5.10
5.31
Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
11
Пих
Роберт
39
Росолек
Мацей
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
21
Tomasz
Pienko
18
Стажиньски
Филип
9
Гаприндашвили
Торнике
19
Rafal
Adamski
Легия
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Заглембе Любин

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:3
Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 1 1
Вшолек Павел 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Енджейчик Артур 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стажиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3
Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0
Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Легия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Заглембе Любин 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Заглембе Любин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Роуз Линдси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Заглембе Любин
1.80
5.10
5.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Заглембе Любин онлайн

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Легия
Заглембе Любин
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