  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Цюрих
0:0
Первый тайм: 12'
Люцерн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Люцерн
4.00
4.04
3.40
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
28
Метс
Кароль
3
Герреро
Адрия
39
Гогия
Акакий
17
Конде
Шейк
33
Зайлер
Штефан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
7
Ндиайе
Ибраима
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
21
Абубакар-Анкра
Асума
9
Соргич
Деян
19
Ардаис
Хоакин
Цюрих
4-4-2
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
40.7%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

58 матчей

36.2%
24.1%
39.7%
21 победа 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
20 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

39.7%
24.1%
36.2%
23 победы 14 ничьих 21 победа

История матчей

С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Люцерн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Цюрих 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
8. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Цюрих 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Люцерн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Люцерн
4.00
4.04
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Люцерн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Цюрих
Люцерн
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 